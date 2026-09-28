Le previsioni de IlMeteo.it

Ottobre inizierà con l’alta pressione e temperature diurne che potranno raggiungere i 30°C in molte regioni, mentre di notte e al primo mattino le minime scenderanno fino a 12-13°C nelle pianure e nelle vallate interne. La stabilità dovrebbe accompagnare buona parte della nuova settimana, prima di un possibile cambiamento atteso nel fine settimana del 3-4 ottobre.

È il quadro delineato da iLMeteo.it attraverso Federico Brescia. La fase stabile sarà sostenuta da un’ampia struttura anticiclonica di origine subtropicale, con sole prevalente su gran parte dell’Italia per diversi giorni.

Caldo di giorno, minime fino a 12-13°C

La presenza dell’anticiclone avrà effetti evidenti soprattutto sulle temperature massime. Durante il giorno i valori saranno ampiamente superiori alle medie del periodo e potranno arrivare a 30°C su molte regioni. La situazione cambierà sensibilmente dopo il tramonto. L’accorciamento delle giornate, insieme all’irraggiamento notturno, favorirà infatti una dispersione del calore più accentuata. Nelle ore notturne e al primo mattino le temperature minime potranno così raggiungere 12-13°C, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. La nuova settimana sarà quindi caratterizzata da una marcata escursione termica giornaliera: temperature elevate nelle ore diurne e valori decisamente più bassi durante la notte e al risveglio.

Tra mercoledì e giovedì più nuvole al Nord-Ovest

La stabilità atmosferica accompagnerà quasi tutta la settimana. Una temporanea variazione è prevista tra mercoledì e giovedì, quando un passaggio nuvoloso interesserà i settori nord-occidentali.

Non sono indicati fenomeni di particolare rilievo associati a questa fase. Lunedì 28 il tempo sarà soleggiato al Nord, mentre al Centro prevarrà il sole. Condizioni soleggiate sono previste anche al Sud e sulle Isole. Martedì 29 il sole continuerà a interessare il Nord, con cielo sereno al Centro e condizioni soleggiate al Sud e sulle Isole. Per mercoledì 30 è invece prevista maggiore nuvolosità in Piemonte. Sul resto del Nord il cielo rimarrà sereno, mentre Centro, Sud e Isole continueranno a beneficiare di condizioni prevalentemente soleggiate.

La prima perturbazione è attesa tra il 3 e il 4 ottobre

Per un cambiamento più organizzato bisognerà attendere il fine settimana del 3-4 ottobre. In questa fase è previsto l’arrivo di una prima perturbazione, destinata a interessare inizialmente le regioni del Nord-Ovest con le prime piogge. Le proiezioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF) indicate nella previsione prospettano la possibilità che questo passaggio anticipi una fase più dinamica e instabile, con un surplus di precipitazioni che potrebbe interessare buona parte di ottobre.

Si tratta, però, di una tendenza a più lunga scadenza. Per le proiezioni meteorologiche oltre 5-7 giorni permane un margine di incertezza, per cui l’evoluzione indicata per il resto del mese dovrà essere seguita nei successivi aggiornamenti. La tendenza per il weekend resta intanto orientata verso condizioni stabili, mentre l’attenzione si sposta sulla perturbazione indicata tra il 3 e il 4 ottobre e sulla sua successiva evoluzione.