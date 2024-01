Sono in atto gli esami per la seconda edizione del Corso di alta specializzazione dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita, che ha come missione la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di personale specializzato nel settore dei dispositivi medici e delle biotecnologie.

Gli ITS Academy, nati nel 2009, sono Scuole d’eccellenza ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma e rappresentano l’unica formazione terziaria professionalizzante non accademica nel nostro Paese.

Abbiamo invitato a far parte della Commissione d’esame Sandra Piva, manager di respiro internazionale che ha ricoperto importanti ruoli nell’ambito di società multinazionali di rilievo nel settore della diagnostica clinica e dei dispositivi medici, come per esempio Johnson & Johnson e Thermo Fisher, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e nei mercati emergenti (e.g. Cina, America Latina).

La sua presenza oggi, all’interno della commissione d’esame dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo è una importante testimonianza della necessità di coltivare sempre di più un dialogo diretto tra la formazione tecnica e i bisogni dell’industria biomedica. In particolare, la dr.ssa Piva si è sempre distinta per aver dedicato molte attenzioni alla crescita professionale dei talenti all’interno del settore nonché per aver gestito business di successo e per aver supportato iniziative di mentorship e women leadership a livello globale.

Per gli specializzandi dell’ITS Academy, la possibilità di ascoltare il suo percorso professionale e la sua passione per la formazione dei giovani è stata un’opportunità di grande valore.

L’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo è una fondazione di partecipazione pubblico-privata, che vede tra i soci (e partner): l’Università degli Studi di Palermo, la Camera di Commercio Palermo-Enna, il Comune di Palermo, Sicindustria, gli Istituti di Istruzione Superiore e soprattutto le aziende del settore.

Le nuove tecnologie della vita rappresentano un’area vitale e strategica per lo sviluppo del nostro territorio (basti pensare al polo di eccellenza Ismett – Fondazione RIMED che a breve nascerà a Carini) ed è in grado di contenere, attraverso le sue innumerevoli curvature, le professioni più innovative fortemente richieste dalle aziende del settore. Come ricorda la Presidente della Fondazione, Maria Pia Pensabene, l’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo ha accettato questa sfida formando in 24 mesi (i percorsi, infatti, hanno una durata biennale) figure professionali ad alta specializzazione tecnica e tecnologica in ambito biomedicale e delle biotecnologie, con un livello di inserimento lavorativo che supera il 90%. Questo risultato straordinario trova la sua spiegazione proprio nell’ottimo dialogo instaurato con le aziende, le quali mettono a disposizione dell’Academy il loro personale interno per la docenza in aula e accolgono gli allievi in tirocinio per un intero anno.

Anche grazie alle importanti risorse arrivate col PNRR e destinate al potenziamento dell’offerta formativa e dei Laboratori 4.0, nascerà a Palermo la prima Culla tecnologica del biomedicale e delle biotecnologie industriali e ambientali, in cui le allieve e gli allievi dell’ITS Academy potranno misurarsi con le tecnologie più avanzate e apprendere in laboratori che riproducono gli stessi ambienti di lavoro: una vera e propria sala operatoria, laboratori di terapia intensiva, diagnostica per immagini ed endoscopia digestiva, sterilizzazione, per la parte biomedicale; un laboratorio di tecniche e analisi microbiologiche, laboratorio di analisi strumentali, laboratorio di microscopia per la parte Biotech; Laboratori di Elettronica&Elettrotecnica avanzata 4.0 (Project Work, Controlli, Sensori e dati ); Laboratori Informatica 4.0 per l’uso di software applicativi, Laboratori di Grafica Vettoriale, Modellazione e Stampa 3D, Laboratori per la Realtà aumentata, Realtà Virtuale, Prototipazione e Stampa 3D e per l’Area Telemedicina.

Come ripetutamente sottolineato dalla Dr.ssa Piva in occasione della chiusura del secondo ciclo formativo, il potenziamento dei Laboratori 4.0 dell’ITS Academy è strategico nella formazione di Tecnici specializzati e sempre più qualificati, in linea con le richieste delle aziende, che, per mantenere o migliorare il loro vantaggio competitivo, devono investire in servizio e fidelizzazione del cliente. Tra i Commissari d’esame ricordiamo la Prof.ssa Ing. Erica Mazzola, Presidente, il Prof. Ing. Francesco Di Mitri, Dr. Nicola Lisma, la stessa Dr.ssa Sandra Piva ed il Dr. Sergio Emmanuele.

Luogo: ITS Academy Alessandro Volta Tecnologie per la Vita

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.