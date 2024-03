E’ ufficiale il primo elenco delle cantine già iscritte alla XV edizione di Contrade dell’Etna. Tante le etichette di pregio che hanno riservato un proprio spazio all’interno della più importante kermesse di vini sull’Etna.L’edizione 2024 si terrà dall’11 al 13 Maggio a Rovittello, Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Ad ospitare l’evento organizzato dalla società Crew, sarà ancora il Picciolo Etna Golf Resort.

“Ricordiamo – dicono gli organizzatori Massimo Nicotra e Raffaella Schirò, della società Crew, insieme a Sergio Cimmino – che le iscrizioni sono aperte e siamo pronti ad accogliere tutte le aziende che vorranno essere presenti”. Masterclass e momenti di incontro e dibattito che vedranno come protagonisti giornalisti ed esperti di livello nazionale ed internazionale. Fra i nomi presenti anche quello di Cristina Mercuri, wine educator e presenter. È ceo e founder di Mercuri Wine Club, società di consulenza e accademia del vino, che collabora con prestigiose etichette italiane. Presentatrice di masterclass e relatrice di importanti eventi enologici in Italia e all’estero, giudice internazionale. “Sono sempre felice di venire in Sicilia. Mia nonna – dice- aveva origini siciliane e per me venire in questa terra è un balsamo per il cuore.

Contrade si sta sempre più affermando nel panorama internazionale per lo spessore e per la caratura degli esperti e giornalisti che arrivano da tutto il mondo. Si dimostra come l’Etna – a Muntagna – stia lavorando ogni giorno per creare una cifra stilistica unica, distintiva e di eccellenza. Sono certa – conclude- che sui libri di testo internazionali l’Etna diventerà presto “a classic region” da studiare al pari di Barolo o Brunello”.

Di seguito il primo elenco di cantine iscritte a Contrade dell’Etna 2024:

• AITALA

• ALBERELLI DI GIODO

• ALCANTARA

• ALTA MORA CUSUMANO

• ANIMA ETNEA

• ANTICHI VINAI 1877

• AZIENDA AGRICOLA ANTONIO DI MAURO

• AZIENDA AGRICOLA RACHELE

• AZIENDA AGRICOLA RACITI

• BENANTI

• CAMPORE’

• COTTANERA

• DBE DE BARTOLI – ETNA

• DONNAFUGATA

• DUCA DI SALAPARUTA

• FRANK CORNELISSEN

• GRACI

• I CUSTODI DELLE VIGNE DELL’ETNA

• IUPPA

• LA CONTEA

• LA GELSOMINA

• MASSIMO LENTSCH

• MAUGERI

• MIRELLA BUSCEMI

• NUZZELLA

• PALMENTO CARRANCO

• PASSOPISCIARO

• PENNISI

• PLANETA

• SCILIO

• TASCA D’ALMERITA

• TENUTA DI FESSINA

• TENUTA FERRATA

• TENUTE BOSCO

• TENUTE DEI CICLOPI

• TENUTE FOTI RANDAZZESE

• TERRE DARRIGO

• THERESA ECCHER

• TORNATORE

• TRAVAGLIANTI

• VERDERAME BOUTIQUE WINERY

• VIGNE DI CONFINE

• VINI LIZZIO

• WIEGNER

