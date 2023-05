L’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, retto da Andrea Messina, ha assegnato, a diversi comuni della Sicilia, contributi per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, economico e culturale volte alla valorizzazione delle eccellenze e delle tradizioni identitarie. Per il comune di San Giovanni La Punta la somma complessiva è di 90 mila euro per due progetti presentati ed approvati.

Nello specifico si tratta di due proposte progettuali che hanno l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e le identità culturali del territorio. Una delle maggiori tradizioni fortemente tramandata da secoli è la Festa del Santo Patrono, San Giovanni Apostolo ed Evangelista a cui è stata anche accostata la rievocazione storica “I Massa nel ‘600: memorie culturali e identità territoriali”. La seconda proposta progettuale, “La cultura per San Giovanni La Punta è identità”, vuole valorizzare le eccellenze del passato e quelle contemporanee che hanno contribuito a far crescere il territorio Puntese in ambito artistico culturale e scientifico.

“Grazie a questo importante e gradito contributo, sarà possibile realizzare due eventi di particolare valore storico, culturale e identitario – a parlare il Sindaco Antonino Bellia – abbiamo intercettato ingenti risorse per la realizzazione di opere pubbliche, ma abbiamo anche a cuore la storia e lo sviluppo delle attività culturali del nostro Comune, poiché la memoria di una comunità deve essere sempre tenuta viva attraverso iniziative che ripercorrono i passi di chi ci ha preceduto, affinché ognuno dei nostri concittadini possa prendere coscienza delle proprie radici e della propria identità. Un particolare ringraziamento all’assessore On. Andrea Messina per l’attenzione e l’impegno dimostrato a sostegno della nostra comunità e dei diversi comuni a cui similmente sono stati assegnati analoghi contributi”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.