Maratona di solidarietà in favore di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili: è in programma domani, domenica 6 ottobre, a Cefalù, la “6 Half Marathon Perla del Tirreno”, organizzata dall’ Associazione sportiva Murialdo Cefalù. Iscrivendosi alla competizione si riceveranno le maglie tecniche della maratona, il ricavato delle offerte libere andrà a Aslti, in favore dei bambini in cura nell’unita operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Civico di Palermo, diretta da Paolo D’Angelo. I volontari dell’associazione, domani saranno presenti a Cefalù con uno stand. La gara è valida come sesta prova del circuito Grand’ Prix Sicilia 2024 di mezze maratone. La gara si svolge su un circuito di 5.274,25 metri, da ripetere quattro volte per un totale di 21,097 km. Oltre a una 10,5 km. La partenza (ore 9) e l’arrivo sono previsti al lungomare Giardina. L’evento ricorda la figura di don Pasquale Pagliudo, scomparso tre anni fa a Torino all’età di 69 anni.

Luogo: Cefalù

