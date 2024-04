In programma, venerdì 3 maggio, un convegno del Centro per la Salute del Bambino dedicato all’importanza degli spazi per genitori, bambini e bambine



Un convegno dedicato al “Con le famiglie. Ruolo e alle potenzialità degli spazi per genitori, bambine e bambini” nell’ambito del sistema dei servizi 0-6 organizzato dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. L’incontro, a ingresso gratuito, è in programma venerdì 3 maggio, dalle ore 16 alle 19, all’Assemblea Regionale Siciliana (Sala Pio La Torre) a Palermo. A introdurre Valentina Chinnici, Deputata ARS, e Giorgio Tamburlini, Presidente CSB.

Chiamati “Centri Bambini e Famiglie”, gli spazi per genitori, bambini e bambine sono stati concepiti come ampliamento del lavoro dei nidi, e più in generale dei servizi 0-6. Un dibattito sul tema si rende necessario nella misura in cui si vive, soprattutto nelle regioni del Sud e dopo la pandemia, una forte carenza di questi spazi e di servizi destinati alle famiglie con bambini e bambine della fascia che va dai 0 mesi ai 6 anni.

Il Centro per la Salute del Bambino, che si impegna nella promozione dello sviluppo e della genitorialità nei primissimi anni di vita, propone una nuova interpretazione di questi servizi con il progetto “Un Villaggio per Crescere”. L’idea nasce per offrire opportunità alle comunità più svantaggiate proponendo attività gratuite per genitori, bambine e bambini individuate al fine di promuovere una genitorialità responsiva, curando la formazione del personale educativo e facilitando reti collaborative tra tutti i servizi dell’infanzia. Questo si traduce nella possibilità di fruire di biblioteche con spazi bambine e bambini, aree verdi, musei, da parte di famiglie che spesso non sono consapevoli della loro esistenza o della loro importanza nello sviluppo dei figli e delle figlie.

Ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, è l’obiettivo del progetto “Un Villaggio per Crescere”, nella speranza che si attivi un processo di attenzione nei confronti di questo tipo di servizi mirati non soltanto a facilitare e arricchire l’esperienza genitoriale, rendendo mamme e papà ancora più consapevoli dell’importanza del loro ruolo, ma offrire reali opportunità di crescita ai bambini e alle bambine.

