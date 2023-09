Your browser does not support the video element.

La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Sezione Regionale Sicilia parteciperà al Convegno Internazionale di Studi

Per gli interessati, che non possono presenziare fisicamente al convegno, cè la possibilità di seguirlo in diretta web.

Venerdì 06 Ottobre 2023, dalle ore 08:45 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, si terrà a Tortona (AL) presso il Teatro Civico sito in Via Ammiraglio Mirabello N.°3, il Convegno Internazionale di Studi ” Fede e Bellezza , i musei d’arte religiosa”

Una vasta e importante lista di relatori illustrerà e parteciperà alla giornata.

La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Sez.Reg.Sicilia parteciperà all’iniziativa.

Saranno momenti di confronti e discussione utili per la formamentis individuale che per una maggiore sensibilizzazioni su temi alquanto delicati.



Motivazione e Obiettivi del convegno :

Papa Francesco in un suo libro, La mia idea di arte (Mondadori – Musei Vaticani,a cura di Tiziana Lupi) ha espresso la sua visione su ciò che è e deve essere l’arte.

Testimonianza visibile del Creato e del divino, l’arte diventa anche strumento di evangelizzazione. Per Papa Francesco in questo momento più che mai l’arte può essere usata come esempio, per superare l’Idea attuale di”scarto” modificandola in termini positivi.

Una realtà viva e pulsante quella dei musei d’arte sacra, che coinvolge, indipendentemente dal credo religioso o meno, tutti, in ragione della coincidenza che è insieme cultuale e culturale degli aspetti storici e artistici delle opere in essi custodite ed esposte, espressione di una pietà che è sì religiosa ma anche civica. Se in passato musei d’arte religiosa sono stati costituiti per necessità conservative, terminata l’immediata urgenza (ma ancora purtroppo presente in numerose situazioni di pericolo), si trascorre a determinare canoni conoscitivi di nuovo conio, che determinano anche le concezioni espositive per la conoscenza, la valorizzazione e divulgazione, la salvaguardia degli oggetti presenti.

I musei d’arte religiosa diventano quindi luoghi non solo di conoscenza ma di riflessione e di approfondimento della spiritualità e della pace fra gli uomini: dal recupero dello “scarto” all’Inclusione dell’altro, come recenti esperienze musive rivolte ai migranti efficacemente dimostrano, fino alla condivisione di esperienze e alla mutua comprensione fra diverse religioni – in particolare le tre confessioni del “Libro”: cristianesimo, ebraismo e islam – e convinzioni etiche.

La giornata di studio sui musei d’arte religiosa, Fede e bellezza, intende fare il punto sulla situazione attuale di queste fondamentali istituzioni, discuterne le criticità, proporre soluzioni e offrire spunti di riflessione in un periodo così tormentato da guerre, conflitti, epidemie e che pertanto necessita di punti di riferimento chiari e determinati che solo da un approfondimento storico e culturale, oltre che artistico ed estetico, possono provenire.

Per chi impossibilitato a recarsi in presenza, vi è la possibilità di seguire l’evento in diretta web , previa iscrizione, all’indirizzo :

https://register.gotowebinar.com/register/339973826754337882

Luogo: TEATRO CIVICO DI TORTONA (AL), Via Ammiraglio Mirabello, 03, TORTONA, ALESSANDRIA, PIEMONTE

