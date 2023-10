“Tre giorni di grande successo, a Brucoli, per “l’Italia, le radici della bellezza”. La convention sul turismo, cultura, enogastronomia e sport. Il Governo Meloni ha dimostrato il proprio interessamento per la Sicilia e la provincia di Siracusa, con la presenza di tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia ad Augusta”. Il deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, è soddisfatto per l’evento che da venerdì a domenica si è tenuto al “Mangia’s resort” alla presenza di parlamentari, dirigenti e vertici di partito oltre che imprenditori e giornalisti.

“Questo è un netto segnale – dice – che la politica a certi livelli la fa Fratelli d’Italia. E non per caso abbiamo organizzato a Brucoli, borgo marinaro che merita la nostra attenzione, così come tutta la nostra terra. Abbiamo voluto valorizzare il nostro patrimonio parlando del brand Sicilia, quest’anno protagonista nonostante le note difficoltà con l’aeroporto di Catania e gli incendi”. Tre giorni, quindi, per parlare non solo di turismo ma soprattutto di opportunità e della consapevolezza di poter fare di più e meglio grazie a un patrimonio naturale, artistico e culturale invidiabile.

“È questo a portare economia – sottolinea – e che ci mostrerà al mondo con un occhio diverso, ma solo se il Governo centrale e regionale riusciranno a disciplinare e portare avanti un’azione nuova per il bene della Sicilia. Le basi, per farlo, ci sono tutte”.

