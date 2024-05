Facendo seguito alla conferenza dei capigruppo è stato convocato per giovedì 30 maggio 2024, alle ore 17:00, dalla Presidente Loretta Barbagallo il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, come sempre trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune https://www.youtube.com/channel/UCyv9RBdL5SYm5EoAq8cLECw

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Rendiconto della gestione finanziaria 2023, l’adeguamento ripiano disavanzo, l’approvazione del Piano Economico Finanziario Tari per il peri-odo 2024/2025 dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e l’affidamento, in via sperimentale, per tre anni, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali.

Questo l’ordine del giorno della seduta:

1. Formalità preliminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione dei verbali della se-duta del 24 aprile 2024.

2. Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interes-sare il Consiglio comunale.

3. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e della re-lazione illustrativa della Giunta ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Adeguamento ripiano disavanzo di cui all’art.243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ripiano disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione esercizio 2023. Approvazione piano di rientro ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguente variazione al bilancio di previ-sione 2024/2026 ai sensi dell’art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Approvazione Piano Economico Finanziario Tari per il periodo regolatorio 2024/2025 dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione della tariffa Tari anno 2024-

6. Affidamento in concessione in via sperimentale, non in via esclusiva, per anni tre del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.