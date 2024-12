Al termine della Conferenza dei Capigruppo è stato convocato per lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 17:00, dalla Presidente Loretta Barbagallo, il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, come sempre trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune https://www.youtube.com/channel/UCyv9RBdL5SYm5EoAq8cLECw

All’ordine del giorno, tra gli altri, il Bilancio di previsione 2025-2027, il DUP, Documento Unico di Programmazione 2025-2027, le aliquote IMU 2025, gli Oneri di Urbanizzazione 2025 e il Costo Unitario di Costruzione 2025 con la riconferma dei costi dell’anno precedente, e il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027.

Questo l’ordine del giorno:

1 – Formalità premi liminari alla seduta. Nomina scrutatori. Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 29-11-2024.

2 – Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale.

3 – Art. 24 della L.R. 25/97 e artt. 7 e 8 L.R. n. 16/2016 – Adeguamento Oneri di Urbanizzazione – anno 2025 – Riconferma del costo dell’anno precedente.

4 – Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7 Costo Unitario di Costruzione per il calcolo del Contributo nei permessi per costruire – anno 2025 – Riconferma del costo dell’anno precedente.

5 – D.L. n. 112/2008 – art. 58 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008 n. 133 – Piano per la Valorizzazione e la Dismissione dei Beni Immobili dell’Ente triennio 2025-2026-2027 – Approvazione progetto.

6 – D. LGS. N. 36/2023 art. 37 – Programma dei Lavori Pubblici e delle Forniture di Beni e Servizi triennio 2025-2026-2027 – Elenco annuale dei Lavori 2025 – Approvazione progetto.

7 – Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote anno 2025.

8 – Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2025/2027: Approvazione.

9 – Bilancio di previsione finanziario 2025-2027: Approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.

10 – Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche art. 20 del D. Lgs. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. 100/2017 – Adeguamento Annuale.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.