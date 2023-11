Convocato dalla Presidente Loretta Barbagallo per martedì 7 novembre 2023, alle ore 17:30, il Consiglio Comunale di Canicattini Bagni, come sempre trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune https://www.youtube.com/channel/UCyv9RBdL5SYm5EoAq8cLECw

Questo l’ordine del giorno dei lavori:

1 – Formalità preliminari alla seduta. nomina Scrutatori. lettura e approvazione dei verbali della seduta del 22 settembre 2023.

2 – Eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio Comunale.

3 – Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

4 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

5 – Ulteriore variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

