Promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione tra l’Italia e il Marocco attraverso iniziative sinergiche congiunte che passano anche attraverso l’uso della gentilezza come strumento di integrazione tra i popoli . È’ stato questo il tema dell’incontro avvenuto ieri tra la

Presidente del MIG – Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re e la Console Generale del Marocco,Maryem Nassif, che si è tenuto in occasione della celebrazione del 27° anniversario dell’ascesa al trono di Sua Maestà Mohamed VI che si è svolto allo Spasimo di Palermo e che ha rappresentato un momento di alto valore simbolico e culturale, volto non solo a rendere omaggio alla storia e alla stabilità del Regno del Marocco, ma anche a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione con l’Italia, attraverso la valorizzazione delle profonde radici culturali e storiche che uniscono i due Paesi.

Alla serata ha preso parte anche il Presidente del “Ringrazio la Console Generale – ha detto Natalia Re- per l’invito e per la disponibilità a instaurare un rapporto nel segno del dialogo interculturale, dell’amicizia autentica e della volontà di valorizzare identità e diversità. L’iniziativa ha rappresentato, inoltre, un’ occasione importante per sottolineare il valore della lingua come ponte tra i popoli e strumento privilegiato di relazione. Sono felice che sia stato già avviato un percorso di collaborazione reciproca e abbiamo infatti già previsto la realizzazione di un convegno dedicato ai temi emersi nel corso dell’incontro, con il coinvolgimento di autorità istituzionali e del mondo accademico, sia a Palermo che a Fez, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il dialogo interculturale e promuovere la gentilezza come valore condiviso tra i popoli”.

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