A Sesto San Giovanni

Prima l’odore, sempre più forte. Poi il cane che non smetteva di abbaiare. Sono stati questi due segnali a far capire ai residenti di via Monte San Michele 163, a Sesto San Giovanni, che nell’appartamento dei vicini qualcosa non andava.

La scoperta

Su segnalazione dell’amministratore del condominio, ieri, giovedì 30 luglio sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato i corpi senza vita dei due coniugi: Antonio Bettiol, 81 anni, ed Emilia Colognoli, 76 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero deceduti da almeno due settimane. All’interno dell’appartamento c’era il loro bassotto, rimasto solo in casa.

L’inchiesta e l’autopsia

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Monza, che ha disposto l’autopsia sui corpi.

Gli accertamenti dovranno chiarire da quanto tempo i due coniugi fossero deceduti, chi dei due sia morto per primo e quali siano state le cause dei decessi.

Nessun segno di violenza

Al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a una morte violenta. L’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è quella di un decesso dovuto a cause naturali, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire definitivamente la dinamica.