Oggi a Palermo, in via Ruggero Marturano, due uomini hanno perso la vita mentre lavoravano, precipitando da una gru, mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Due vite spezzate, una terza segnata da questa tragedia, e famiglie distrutte in un attimo.





Una tragedia che colpisce nel profondo e che non può lasciare indifferenti. Morire sul lavoro è qualcosa che non dovrebbe mai accadere.





Da uomo e da politico, mi stringo con rispetto e dolore alle famiglie delle vittime. A loro va il mio pensiero più accorato e il mio cordoglio più sincero.





C’è bisogno di verità, ma soprattutto di sicurezza. Perché il lavoro deve essere dignità, mai una condanna.

Natale Puma Con

Luogo: Via Ruggero Marturano , Via Ruggero Marturano , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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