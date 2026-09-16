È stato presentato il programma ufficiale della prima edizione del Corleone Film Festival, in calendario dal 17 al 20 settembre. Un palinsesto ricco e articolato che per quattro giornate trasformerà la città in un polo d’attrazione culturale attraverso proiezioni, incontri letterari, laboratori per bambini, show cooking ed eventi musicali nei luoghi più suggestivi del territorio.

Tra gli appuntamenti principali figurano la valorizzazione delle eccellenze locali, il tributo alla memoria di Nonuccio Anselmo – celebre giornalista del Giornale di Sicilia e scrittore corleonese, recentemente scomparso. Il 17 settembre per l’inaugurazione del festival sarà proiettato il suo cortometraggio dal titolo “Viva Verro” e il 18 settembre alle 21:00 la figlia riceverà un premio in sua memoria.





Sempre venerdì 18 settembre per la serata dedicata alle eccellenze del territorio Show Cooking con Gianni Marino di MasterChefItalia 14. Il clou della manifestazione sarà sabato 19 settembre con “La notte d’oro di Corleone”, premiazione dei corti in concorso e spettacolo con celebri volti del cinema nazionale. Ospiti il comico Sasà Salvaggio, gli autori Ciccio Bozzi ed Ignazio Rosato, l’attore Totò Cascio ed il mezzo soprano di fama internazionale Marianna Pizzolato, i giornalisti Giorgio Terruzzi e Massimo Brizzi, i piloti Totò Riolo e Gabriele Minì. Un premio anche dedicato alla memoria dell’attore Maurizio Bologna, scomparso nel 2025.





A testimoniare l’immediata rilevanza della manifestazione è la straordinaria risposta di pubblico e addetti ai lavori: il bando di gara si è infatti chiuso con ben 1.626 cortometraggi candidati giunti dall’Italia e dall’estero sulla piattaforma Filmfreeway. Un numero record che conferma il forte interesse per il festival e la volontà diffusa di raccontare, attraverso la settima arte e il cinema indipendente, nuove storie, sguardi e linguaggi.

«Il Corleone Film Festival nasce con un obiettivo preciso: raccontare una Corleone nuova, capace di andare oltre gli stereotipi e di costruire, attraverso la cultura, una narrazione differente e autentica del proprio territorio», dichiara il direttore artistico Marcus Salemi.





La manifestazione promuove il lavoro di registi, attori, giornalisti, scrittori e protagonisti dello spettacolo cercando di valorizzare il territorio, creando occasioni d’incontro per presentare al pubblico una Corleone nuova che ha voglia di ripartire con arte e bellezza.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Corleone e dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

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