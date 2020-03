Il gruppo Karol è pronto a collaborare in prima linea e a dare il suo contributo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, mettendo a disposizione il terzo piano della Karol Hospital Cosentino, che potrà essere riservato per la realizzazione di venti posti letto di terapia intensiva, attrezzati e adeguati secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali. I posti letto saranno disponibili in poco tempo. Sarà comunque garantita l’attività di chirugia e ortopedia della struttura.



, –