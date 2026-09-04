Torna a Catania una delle manifestazioni sportive più attese: la IV edizione della Corsa del Ricordo è in arrivo domenica 13 settembre 2026, sempre ricca di novità e passione.

Sarà un bellissimo momento di sport, una occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, per appropriarsi di uno spazio suggestivo della città, ma soprattutto per ricordare insieme un momento doloroso per la storia italiana.

Giunta alla 13a edizione a livello nazionale, la “Corsa del Ricordo” storia sport e memoria, partita da Roma lo scorso 8 febbraio, per il quarto anno consecutivo fa tappa a Catania. L’evento, che coinvolge diverse città italiane, è ideato e promosso da Asi Nazionale, in collaborazione con ANVGD (Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia) e vuole ricordare, attraverso il running, la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della seconda Guerra Mondiale.





Tra le sue tappe, appunto, la città etnea, grazie all’impegno del comitato provinciale Asi Catania presieduto da Angelo Musmeci, con il sostegno di Asi Sicilia e Asi nazionale, con i rispettivi presidenti Maria Tocco e Claudio Barbaro.

“La Corsa del Ricordo – dice il presidente Asi Catania Angelo Musmeci – è una manifestazione nazionale che il nostro ente ha promosso già diversi anni fa e che diventa ogni anno sempre più importante coinvolgendo tante città italiane, da nord a sud, e da quattro anni anche Catania. Attraverso questo evento sportivo, Asi e il mondo dello sport, vogliono dare un contributo, affinché la storia del popolo italiano, a volte anche tragica, non venga dimenticata. Eventi che in passato hanno creato muri, oggi aprono ponti di collaborazione, di unione fra tutti. Perché lo sport è questo: è vita, è salute, è promozione dei valori di pace e di solidarietà”.





La tappa di Catania é patrocinata dal Comune, grazie all’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino, dall’Ars con il presidente Gaetano Galvagno, dalla Regione Siciliana con l’assessore allo sport Elvira Amata, dal Coni con il presidente regionale Enzo Falzone, dalla Fidal Sicilia, da Unvs (Unione nazionale veterani dello sport), dal dipartimento Sport e Salute Sicilia e dal Comitato 10 febbraio.

Location sarà la stessa dello scorso anno: la suggestiva piazza del Tricolore, sul lungomare di Catania, con il suo panorama mozzafiato e il suo percorso naturale che farà da sfondo alla gara podistica dal doppio circuito, uno per professionisti e un altro amatoriale.

La gara si terrà, dunque, domenica 13 settembre a partire dalle 10.30, con raduno in piazza del Tricolore alle ore 8.30.

Il circuito di 1,2 km, lungo viale Ruggero di Lauria, dovrà essere percorso 8 volte per la gara competitiva (9,6 km totali) e 4 volte per la gara non competitiva (4,8 km totali). I partecipanti alla gara non competitiva potranno iscriversi direttamente sul posto.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.