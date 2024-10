Un lavoro sicuro dopo il diploma è possibile. Basta solo individuare il percorso formativo più adatto alle proprie attitudini ed iscriversi all’I.T.S Academy Jobsfactory Madonie, che offre piani di studi, completamente gratuiti, sia a Castelbuono che nella città di Palermo. Scegliendo uno dei corsi offerti, frequenti in aula il primo anno, fai uno stage e metti in pratica il secondo anno, il terzo anno vieni assunto. È questa la formula vincente che prepara i ragazzi neodiplomati ad acquisire competenze pratiche e ad entrare nel mondo del lavoro con una professionalità solida e qualificata.

Per scoprire i corsi che l’I.T.S. Academy Jobsfactory Madonie offre, è possibile partecipare all’Open day in programma il prossimo 12 ottobre, a partire dalle ore 15, nella sede dell’I.N.F.A.O.P. in via Castellana 110, a Palermo. Per iscriversi all’open day occorre compilare la richiesta on line, all’indirizzo https://itsmadonie.it/open-day/. È possibile anche scrivere su WhatsApp al numero 337.1472792 o inviare una mail a francesco.menetti@jobstalent.org.

I corsi proposti si concentrano su uno dei settori di eccellenza della Sicilia: il food and digital marketing, con specializzazione nel food and digital marketing – plus sales e nel food and digital marketing – plus sport.

Per partecipare è sufficiente essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 ottobre e i posti sono limitati. L’ITS Madonie si pone così non solo come luogo di apprendimento teorico, ma un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro.

Al termine dei corsi, infatti, gli studenti otterranno una specializzazione tecnica che permetterà loro di lavorare immediatamente. Grazie al contatto diretto con aziende partner di rilievo, i partecipanti riceveranno una proposta di lavoro concreta, coerente con le competenze acquisite durante il percorso formativo. Sabato 12 ottobre, nel corso dell’Open day, verranno presentati agli studenti, non solo i corsi di studio che sarà possibile scegliere, ma verranno anche prospettati i futuri inserimenti lavorativi illustrando le aziende partner del progetto.

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali.

Per approfondimenti, è possibile visionare i video ai link:

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.