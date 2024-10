Il PalaCatania è pronto ad aprire le sue porte ai supporter biancoblu per la prima partita casalinga della Cosedil Saturnia Acicastello. Appuntamento domani, sabato 12 ottobre, con il match contro Gruppo Consoli Sferc Brescia che prenderà il via alle 18 in punto.

Per Davide Saitta e compagni, dopo la vittoria da 3-1 messa a segno nella prima giornata del Campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/25, quello di domani sarà un vero e proprio secondo esordio perché avrà luogo tra le mura amiche di un palasport che non vede l’ora di sentire risuonare il primo fischio d’inizio di stagione. Sull’altro lato del campo i giocatori siciliani troveranno una delle loro dirette concorrenti, un Brescia dalla grande voglia di rivalsa, che domenica scorsa ha sfiorato la vittoria contro Cuneo, perdendo solo al tie-break di un combattutissimo match.

Sulla partita di domani così il tecnico Camillo Placì: “Brescia è una delle squadre costruite per vincere questo campionato così come Siena, Cuneo, Ravenna e come noi della Cosedil Saturnia. In questa fase è inutile immaginare la partita che potrebbe essere, va pensato invece a come gestirla al meglio per come si presenterà realmente”. I giocatori hanno iniziato la settimana analizzando il match contro Palmi per poi proseguire lavorando sui punti di forza e quelli sui quali c’è ancora strada da fare, intanto tutti concentrati sulla seconda giornata: “Mentalmente ci prepariamo ad una partita che pensiamo potrà essere fisicamente impegnativa, ma siamo in buona forma”.

E sull’esordio al PalaCatania coach Placì dice: “Per me, che ho giocato qui solo con la nazionale ma non da coach di questa squadra, e per molti giocatori, ci sarà l’emozione della prima volta e speriamo che le gradinate e il tifo ci diano il loro supporto, domani e per tutto il proseguo di campionato. Faremo di tutto per scaldarli e renderli partecipi”.

Per l’accesso al PalaCatania il botteghino aprirà le sue porte alle 16:45 e, contemporaneamente, potranno essere ritirati gli abbonamenti sottoscritti fino allo scorso 2 ottobre e acquistati i ticket di accesso al palazzetto (15 € Trib. A inferiore, 10 € Trib. Ordinaria, 5 € Curve). Intanto rimane attiva la prevendita degli abbonamenti, con tutte le categorie di sconto, e dei ticket sul portale LiveTicket.

La partita sarà in diretta streaming su VolleyballWorld.tv

