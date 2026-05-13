Ieri mattina il presidente della Commissione speciale Costa Sud, Giuseppe Piazzese, insieme ai componenti della Commissione, ha effettuato un sopralluogo sul litorale della Costa Sud per seguire da vicino l’avvio delle attività del mezzo meccanico sull’arenile, interventi attesi da tempo e fondamentali in vista dell’avvio della stagione estiva.

Durante il sopralluogo, i componenti della Commissione hanno potuto constatare l’inizio delle operazioni di pulizia e sistemazione dell’arenile, considerate indispensabili per restituire decoro, dignità e maggiore fruibilità a un tratto di costa troppo spesso trascurato.





“Esprimiamo compiacimento per l’avvio di queste attività – dichiarano il presidente Giuseppe Piazzese e tutti i componenti della Commissione speciale Costa Sud – e rivolgiamo un ringraziamento agli operatori impegnati sul campo e a tutti i soggetti che hanno contribuito all’avvio degli interventi. La presenza della Commissione questa mattina testimonia la volontà di mantenere alta l’attenzione sul territorio e di monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle operazioni”.

“L’auspicio condiviso da tutta la Commissione – proseguono – è che questi interventi, che ancora oggi vengono vissuti come straordinari e che purtroppo si ripetono ciclicamente ogni anno alle porte dell’estate, possano finalmente diventare ordinari, programmati e costanti. La Costa Sud ha bisogno di manutenzione continua e di una presenza stabile delle istituzioni”.





“Consentire ai cittadini di poter godere già dall’inizio della stagione estiva, seppur al momento come solarium, della nostra costa significa restituire ai palermitani un bene comune e un’opportunità concreta di vivibilità, aggregazione e rilancio del territorio”.

A condividere queste parole, insieme al presidente Giuseppe Piazzese, sono tutti i componenti della Commissione speciale Costa Sud ovvero il vicepresidente Guaresi,il consigliere Marchese e il consigliere Tusa.

La Commissione continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione degli interventi affinché il recupero e la valorizzazione del litorale della Costa Sud diventino finalmente parte di una programmazione stabile e duratura per il futuro del territorio.

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