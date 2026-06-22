Si conclude con la decadenza della Commissione Speciale Costa Sud della Seconda Circoscrizione un’esperienza istituzionale nata per dedicare attenzione, ascolto e iniziativa a una delle aree più importanti e al tempo stesso più fragili della città.

A tracciare un bilancio dell’attività svolta è Giuseppe Piazzese, consigliere della Seconda Circoscrizione e presidente della Commissione Speciale Costa Sud, che sottolinea il valore del percorso avviato e la necessità di garantirne la continuità.





La Commissione era stata istituita dal Consiglio della Seconda Circoscrizione con l’obiettivo di approfondire le problematiche della Costa Sud, favorire il dialogo con gli enti competenti e promuovere proposte utili alla tutela e alla valorizzazione di questo tratto di città.

Nonostante il limitato periodo di attività e l’assenza di poteri decisionali diretti, la Commissione ha avviato immediatamente il proprio lavoro, promuovendo interlocuzioni con enti e istituzioni coinvolti nelle principali questioni che interessano il territorio.





Nel corso delle settimane sono state sostenute iniziative consiliari sui temi dell’ambiente, del decoro urbano e della valorizzazione della Costa Sud. È stata inoltre elaborata una proposta finalizzata a rafforzare il coinvolgimento del volontariato ambientale nelle attività di sensibilizzazione e tutela della fascia costiera.

“Si tratta di un lavoro che, pur essendo stato avviato da poco tempo, ha consentito di riportare l’attenzione su problematiche e opportunità che riguardano migliaia di cittadini e che meritano di restare al centro dell’azione amministrativa”, dichiara Piazzese.





Il consigliere ha inoltre rivolto un ringraziamento ai componenti della Commissione, agli uffici della Circoscrizione, alle associazioni e ai cittadini che hanno contribuito con proposte, osservazioni e disponibilità alla collaborazione.

Le circostanze che hanno determinato la decadenza della Commissione rientrano nelle dinamiche istituzionali previste dalle norme che ne regolavano il funzionamento. Un passaggio che, sottolinea Piazzese, va accolto con rispetto, senza però perdere di vista il lavoro svolto e gli obiettivi ancora da perseguire.





“La breve esperienza della Commissione ha confermato ciò che chi vive questi territori conosce bene: la Costa Sud ha bisogno di attenzione costante, della presenza delle istituzioni e di un impegno che non si esaurisca nelle emergenze o nelle singole occasioni di confronto pubblico”, afferma.

Secondo Piazzese, gli atti prodotti, le proposte avanzate e i rapporti istituzionali costruiti nel corso dell’attività della Commissione rappresentano un patrimonio che non dovrà andare disperso e che resterà a disposizione della Seconda Circoscrizione e dell’intera città.

“Da parte mia continuerò a portare avanti, con gli strumenti propri del mandato di consigliere circoscrizionale, ogni iniziativa utile a sostenere la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione della Costa Sud. Perché se oggi si conclude l’esperienza di una Commissione, non si conclude certamente l’impegno verso un territorio che rappresenta una parte fondamentale del presente e del futuro di Palermo”, conclude.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.