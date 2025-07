Un fumetto per restituire voce, forza e centralità a una figura troppo spesso dimenticata dalla storia ufficiale: Costanza d’Altavilla. È stato presentato oggi nella Sala Mattarella di Palazzo Reale il volume illustrato “Costanza d’Altavilla. Donne e potere“, un progetto culturale ideato dalla Commissione Biblioteca dell’ARS per parlare alle nuove generazioni di leadership femminile, diritti e identità, attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Un progetto culturale che diventa atto politico

A moderare l’incontro l’avvocata e scrittrice Federica Dolce, con la partecipazione di istituzioni, esperti e scuole. Al centro, una narrazione che ribalta gli stereotipi: Costanza non come figura decorativa, ma come regina, madre, stratega e protagonista del suo tempo. Una donna che ha governato in prima persona uno degli Stati più potenti dell’epoca, lasciando un’impronta storica e politica ancora troppo poco raccontata.

“Questo fumetto non nasce per caso”, ha dichiarato Marianna Caronia, presidente della Commissione Biblioteca ARS. “È il culmine di un percorso pensato per promuovere la parità di genere usando la cultura come leva. Abbiamo coinvolto le scuole, pubblicato un volume scientifico, realizzato eventi, un concorso, persino un avatar interattivo. Il nostro obiettivo è chiaro: far sì che i diritti delle donne, oggi garantiti sulla carta, siano davvero esigibili in ogni ambito. E per farlo, servono esempi concreti. Questo fumetto è un atto politico”.

Storia, emozione e ispirazione per i più giovani

Tra gli interventi, anche quello di Mimma Calabrò, assessora alle Politiche sociali del Comune di Palermo, che ha sottolineato il valore educativo dell’esperienza: “I bambini che hanno visitato Palazzo dei Normanni hanno vissuto un momento emozionante. Toccare la storia con mano e conoscere Costanza li ha ispirati”.

Valentina Chinnici ha rimarcato il valore generazionale del progetto: “Le bambine devono poter vedere in Costanza non una principessa passiva, ma una donna capace di costruire potere e trasformare sogni in azioni”.

Roberta Schillaci ha aggiunto: “Il fumetto è il linguaggio giusto per parlare ai giovani senza retorica. È universale, diretto, efficace”.

Un viaggio illustrato nella vita di una regina

Illustrato da Enza Fontana, il fumetto si compone di 24 tavole che ripercorrono la vita di Costanza: dall’infanzia destinata al convento, al ruolo politico da reggente, fino alla maternità di Federico II. Una narrazione che mescola politica, coraggio, intelligenza strategica e forza personale, in una forma visiva pensata per colpire e restare.

La pubblicazione, non in vendita, sarà disponibile per il download gratuito sul sito dell’Assemblea Regionale Siciliana e potrà essere richiesta direttamente alla Commissione Biblioteca.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.