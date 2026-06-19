La Consulta per la Pace e i Diritti Umani ti invita a un incontro pubblico per riflettere e agire insieme.

TEMA: “Costruire Pace a Palermo”

All’ordine del giorno:

→ Diritti: Uguaglianza, Giustizia, Partecipazione

→ Disarmo: Per un mondo più sicuro senza armi

→ Ambiente: Rispettare la terra, proteggere il futuro

→ Educazione alla Nonviolenza: Conoscenza, Empatia, Dialogo

→ Multiculturalità: La diversità che unisce





La pace non è l’assenza di guerra. È un lavoro quotidiano che si costruisce dal basso, con il dialogo e la partecipazione di tutti.

Partecipa, porta la tua voce, condividi idee e proposte.





INGRESSO LIBERO

Come raggiungerci: Cre Zi Plus – Cantieri Culturali Zisa, Via Paolo Gili 4

https://maps.app.goo.gl/P3VV85zZU7CdAYta6?g_st=ac

Parcheggio disponibile all’interno dei Cantieri Zisa.

Per info: Francesco Lo Cascio – Portavoce Consulta per la Pace e i Diritti Umani





Interverranno: Francesco Lo Cascio portavoce della consulta

Emanuele Zimmardi Soga Gakkai

Francesco Todaro Acli

Valeria Calandra coord. Commissione Ambiente

V. Lombardo Legambiente

G. Villino Giornalista

Erminia Scaglia Mir

fra Claudio Pax Christi

Lidia Bobbone sferoè

Francesco Campanella ass. 99%

Stefania Castellino canta d’autore

M. Toscano ASD Palarò

Daniela Culò coord. Commissione Scuola

Luogo: Cre Zi Plus preso i Cantieri Culturali alla Zisa , via Gili , 9

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