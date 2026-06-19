La Consulta per la Pace e i Diritti Umani ti invita a un incontro pubblico per riflettere e agire insieme.
TEMA: “Costruire Pace a Palermo”
All’ordine del giorno:
→ Diritti: Uguaglianza, Giustizia, Partecipazione
→ Disarmo: Per un mondo più sicuro senza armi
→ Ambiente: Rispettare la terra, proteggere il futuro
→ Educazione alla Nonviolenza: Conoscenza, Empatia, Dialogo
→ Multiculturalità: La diversità che unisce
La pace non è l’assenza di guerra. È un lavoro quotidiano che si costruisce dal basso, con il dialogo e la partecipazione di tutti.
Partecipa, porta la tua voce, condividi idee e proposte.
INGRESSO LIBERO
Come raggiungerci: Cre Zi Plus – Cantieri Culturali Zisa, Via Paolo Gili 4
https://maps.app.goo.gl/P3VV85zZU7CdAYta6?g_st=ac
Parcheggio disponibile all’interno dei Cantieri Zisa.
Per info: Francesco Lo Cascio – Portavoce Consulta per la Pace e i Diritti Umani
Interverranno: Francesco Lo Cascio portavoce della consulta
Emanuele Zimmardi Soga Gakkai
Francesco Todaro Acli
Valeria Calandra coord. Commissione Ambiente
V. Lombardo Legambiente
G. Villino Giornalista
Erminia Scaglia Mir
fra Claudio Pax Christi
Lidia Bobbone sferoè
Francesco Campanella ass. 99%
Stefania Castellino canta d’autore
M. Toscano ASD Palarò
Daniela Culò coord. Commissione Scuola
Luogo: Cre Zi Plus preso i Cantieri Culturali alla Zisa , via Gili , 9
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