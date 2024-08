Cresce l’attesa per la seconda edizione di “TalkinJazz”, la tre giorni dedicata alla musica di qualità organizzata dall’Associazione per l’Arte, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta, nell’ambito delle attività inserite nel Programma 2024 del Segesta Teatro Festival.

L’evento si svolgerà il 29, 30 e 31 agosto all’interno del Tempio di Segesta, e vedrà protagoniste tre band: Riccardo Del Fra Meets Aaron Parks e Alessandro Presti, Fabio Zeppetella Quartet e Danilo Rea Trio.

La rassegna si aprirà giovedì 29 agosto con la band di RICCARDO DEL FRA’, figura storica del contrabbasso italiano, che vanta illustri collaborazioni, tra le quali spicca il sodalizio che lo ha legato a Chet Baker per 8 anni. Da trentacinque anni vive a Parigi dove dirige la sezione jazz del Conservatorio Superiore di Parigi. Per la seconda edizione di TalkinJazz ha l’onore di collaborare con AARON PARKS, uno dei più grandi pianisti americani degli ultimi vent’anni che oltre ad avere una sua ragguardevole cifra stilistica e compositiva ha collaborato con musicisti del calibro di Winton Marsalys e Kurt Rosenwinkel. Voce solista della band è ALESSANDRO PRESTI, talento siciliano della tromba e sempre più tra i protagonisti della nuova scena jazzistica italiana.

Alla chitarra jazz sarà dedicata la seconda serata di venerdì 30 agosto con il quartetto di FABIO ZEPPETELLA, uno dei migliori chitarristi e compositori italiani che si è affermato nella scena jazz nazionale ed europea grazie alla sua tecnica ineccepibile e alla sua sensibilità musicale, con cui ha sviluppato un linguaggio e un suono unico e personale, passando dalla tradizione jazz all’evocazione del be-bop e dell’hard-bop degli anni ’60. Il suo dinamismo e la sua poliedricità si concretizzano nell’adesione a numerosi progetti musicali che vanno dal jazz puro alle contaminazioni con il funk e l’R&B, riuscendo a trovare un forte legame fra poesia e musica. Numerose le collaborazioni con Tom Harrell, Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Danilo Rea, Javier Girotto, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, Stefano Di Battista e molti altri. Con lui calcheranno il palco di TalkinJazz due giovani e promettenti musicisti siciliani come MAURO COTTONE al contrabbasso e JOE SANTORO alla batteria, ma la vera chicca di questa band creata per l’occasione è SAL BONAFEDE al pianoforte che è considerato il più grande talento del piano jazz in Sicilia e che gode ormai di grandi affermazioni in Italia e all’estero.

Chiude la seconda edizione di TalkinJazz, sabato 31 agosto, il trio del grande pianista DANILO REA, che è senz’altro nell’olimpo dei pianisti più amati e popolari in Italia. Da quando, intorno alla fine degli anni 80, ha iniziato a proporre famose canzoni italiane arrangiate in modo jazzistico, la sua popolarità è sempre più cresciuta anche per via delle sue lunghe collaborazioni con i più importanti esponenti della canzone italiana come Mina, Claudio Baglioni e Gino Paoli. Al suo fianco lo storico contrabbassista catanese NELLO TOSCANO e il sempre fantasioso e spettacolare MIMMO CAFIERO alla batteria.

Le tre serate prenderanno il via alle ore 21.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Coopculture al link https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/talkinjazz-2024/

Il costo del biglietto è di 5,00 euro.

