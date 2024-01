La situazione di emergenza a Lampedusa si aggrava: gli operatori del 118, in prima linea nell’assistenza alla popolazione locale, si trovano a fronteggiare ulteriori difficoltà dovute al fatto che sono stati lasciati senza alloggi adeguati.

Nonostante le difficoltà, la dedizione del personale del 118 non vacilla. “La struttura,” – afferma Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars -, sta offrendo un servizio indispensabile e di grande supporto all’interno dell’isola.”



In questo contesto critico, Figuccia lancia un appello: chiede che i locali appartenenti ai beni culturali siano destinati a fornire alloggi sicuri e dignitosi agli operatori del 118. Una richiesta che non solo evidenzia l’urgenza della situazione, ma anche il bisogno di un intervento concreto per garantire il benessere di coloro che sono in prima linea nell’assistenza sanitaria”

