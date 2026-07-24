“Un intervento urgente da parte della Regione Siciliana per fronteggiare la grave crisi che sta colpendo le cantine sociali e l’intero comparto vitivinicolo”. È quanto chiede l’on. Rosellina Marchetta, deputato Segretario dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ha inviato una nota all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, sollecitando misure immediate a sostegno di uno dei settori strategici dell’economia agricola dell’Isola.

“A seguito della preoccupante situazione nella quale versano le cantine sociali e gli operatori del settore vitivinicolo, ho ritenuto opportuno, oltre che doveroso, scrivere all’Assessore regionale all’Agricoltura per chiedere un intervento urgente capace di fornire risposte certe e immediate all’intero settore” – trasmette la parlamentare – “A destare particolare preoccupazione sono i numeri delle giacenze: nelle cantine sociali siciliane risultano infatti stoccati circa 2 milioni e 700 mila ettolitri di vino, una quantità che rischia di compromettere l’avvio della prossima campagna vendemmiale e di mettere in seria difficoltà migliaia di produttori”.





Per questo motivo Marchetta propone l’attivazione della distillazione di crisi, misura straordinaria che consentirebbe di alleggerire le giacenze e restituire capacità produttiva alle aziende. “Da qui la decisione di richiedere formalmente una distillazione di crisi al fine di svuotare le aziende dalle giacenze attualmente presenti”, sottolinea.

Secondo la Deputata Regionale, il ricorso a questo strumento appare oggi indispensabile anche alla luce dell’aumento dei costi di produzione e del calo dei consumi, fattori che stanno comprimendo la redditività delle imprese vitivinicole. L’obiettivo è quello di ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta, contribuendo al tempo stesso a salvaguardare il valore della produzione e la sostenibilità economica delle aziende.





“Il danno economico potenziale per gli agricoltori che rischiano di non poter conferire e vendere l’uva – conclude Marchetta – potrebbe avere conseguenze pesantissime non solo sui singoli operatori e sulle loro famiglie, ma sull’intera filiera vitivinicola siciliana. È necessario intervenire subito per evitare una crisi ancora più profonda”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.