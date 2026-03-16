L’aumento del costo dell’energia e delle materie prime, aggravato dalle tensioni internazionali e dal conflitto che coinvolge l’Iran, sta producendo nuove e pesanti ripercussioni sull’economia reale e in particolare sul settore agroalimentare.

A questo scenario si aggiunge una crescita dell’inflazione che sta comprimendo il potere d’acquisto delle famiglie e determinando una preoccupante contrazione dei consumi, per le imprese dell’agricoltura e della pesca siciliane si tratta di un quadro estremamente critico.





Dopo gli effetti devastanti della pandemia da Covid-19 e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, il sistema produttivo si trova nuovamente esposto a una fase di forte instabilità che rischia di diventare esiziale per molte cooperative e imprese del settore.

L’aumento dei costi energetici incide direttamente su tutta la filiera agroalimentare: dalla produzione agricola alla trasformazione, dalla conservazione dei prodotti fino alla logistica e alla distribuzione.

Analogamente, il comparto della pesca subisce un impatto immediato sull’aumento dei carburanti e dei costi operativi, con margini sempre più ridotti e difficoltà crescenti nel sostenere l’attività.





Parallelamente, la riduzione dei consumi interni dovuta all’inflazione e all’aumento generalizzato dei prezzi sta generando una pressione ulteriore sulle imprese, che si trovano strette tra costi di produzione in aumento e mercati sempre più deboli.

In questo contesto le cooperative agroalimentari e della pesca svolgono un ruolo fondamentale di presidio economico e sociale dei territori.

Esse rappresentano migliaia di produttori agricoli e operatori della pesca, garantiscono reddito e occupazione nelle aree rurali e costiere e contribuiscono alla tenuta delle filiere produttive locali. Rispetto. Ad una situazione così difficile e complicata, Legacoop agroalimentare e pesca Sicilia ritiene che oltre all’ aumento dei controlli atti ad evitare speculazioni è necessario individuare misure straordinarie in grado di alleviare il disagio del sistema produttivo.





È indispensabile, infatti, ha dichiarato Domenico Pistone , responsabile regionale Legacoop agroalimentare e pesca Sicilia, prevedere interventi a sostegno delle imprese e delle cooperative agroalimentari per compensare l’aumento dei costi energetici e produttivi, rafforzare gli strumenti di accesso al credito e sostenere gli investimenti necessari per mantenere competitiva la filiera.

Allo stesso tempo occorre accelerare le politiche di transizione energetica, sostenendo in modo concreto gli investimenti in energie rinnovabili, efficientemente energetico e innovazione tecnologica nelle imprese agricole, nelle cooperative di trasformazione e nel comparto della pesca.

Ridurre la dipendenza energetica e rafforzare l’autonomia produttiva delle imprese rappresenta oggi una priorità strategica non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche per la stabilità economica del settore.





Senza interventi tempestivi e strutturali, il rischio è quello di compromettere la tenuta di un comparto che rappresenta uno dei pilastri dell’economia siciliana, della sicurezza alimentare e della tutela dei territori.

Legacoop Sicilia Agroalimentare ribadisce quindi la necessità di un confronto urgente con le istituzioni per individuare misure efficaci a tutela delle cooperative e delle imprese dell’agricoltura e della pesca, salvaguardando un patrimonio produttivo, sociale e territoriale fondamentale per il futuro della Sicilia.

DOMENICO PISTONE, Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia

Luogo: Legacoop Sicilia, Via Alfonso Borrelli, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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