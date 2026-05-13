Sono arrivati da tutta la Sicilia per vivere una straordinaria giornata di sport, di condivisione e di memoria. Cosentini, frazione di Santa Venerina, comune in provincia di Catania, ha ospitato ieri la tredicesima edizione del Cross Bike Andrea Trovato, appuntamento ormai storico del fuoristrada siciliano dedicato al ricordo dello sportivo prematuramente scomparso e diventato negli anni simbolo di passione, aggregazione e impegno sociale.





L’evento, organizzato dall’ASD Andrea Trovato con il patrocinio del Comune di Santa Venerina, ha richiamato centinaia di presenze tra atleti, tecnici, famiglie e appassionati, trasformando la piazza di Cosentini e il parco in un grande villaggio dello sport. La manifestazione molto attesa era valida come prova unica del Campionato Regionale XCO della Federciclismo, oltre che come prova di Coppa Sicilia FCI e Coppa Ionica MTB, sotto l’egida Csain, mentre nel pomeriggio spazio anche ai Giovanissimi del circuito Open Speed XCO. I numeri certificano il successo con 460 iscritti tra le gare di mattina e quelle del pomeriggio destinati ai giovanissimi.





Il tracciato disegnato all’interno dell’area verde etnea ha messo in evidenza le qualità tecniche degli atleti, tra salite impegnative, passaggi tecnici e ostacoli naturali tipici del cross country olimpico. Gare combattute in tutte le categorie e ottimo livello agonistico hanno caratterizzato l’intera giornata.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la riuscita della manifestazione, capace ancora una volta di unire l’aspetto sportivo a quello umano e sociale. Non sono mancati infatti i momenti dedicati alla sensibilizzazione e al ricordo, così come l’animazione per i più piccoli e il tradizionale momento conviviale della maccheronata finale offerta a tutti i presenti. In generale, tutta la giornata è stata caratterizzata da un clima di grande cordialità. Ed è stato l’occasione per le società di incontrarsi e di confrontarsi.





“Ogni anno – hanno sottolineato i fratelli Alfio e Giovanni Trovato – questa manifestazione riesce a trasformare il ricordo di Andrea in qualcosa di vivo e concreto. Vedere così tante persone presenti, tanti giovani in gara e tante famiglie attorno a questo evento rappresenta il risultato più importante. Per Cosentini la conferma ulteriore come la location si presti perfettamente con lo spirito di un evento che oltre a essere agonisticamente elevato costituisce uno straordinario momento di valorizzazione del territorio con lo splendido parco di Cosentini location della gara.





Siamo emozionati dello straordinario amore che la famiglia e gli amici ancora oggi donano ad Andrea. Non è fisicamente con noi, ma vive ancora oggi ed è presente”. Sono intervenuti il sindaco di Santa Venerina Santo Raciti e l’assessore allo Sport, Alfio Di Paola, entrambi hanno sottolineato la straordinaria valenza per il territorio, sposando la sinergia sport e turismo. Il presidente della Federciclismo Sicilia, Diego Guardì – presente con i vertici regionali e tecnici del fuoristrada – ha ricordato quanto sia importante in Sicilia il settore fuoristrada un settore in grande vitalità. Ospite dell’evento, amico di famiglia, Giuseppe Zitelli. Ricordato a dieci anni dalla prematura scomparsa Rosario Zappalà, ciclista dell’Asd Andrea Trovato.





Di seguito i vincitori delle varie categorie: Elite Master: Samuele Cardile (Team Doctor Bike 25); Master 1: Isaias Suárez (Rolling Bike Racing Team); Master 2: Antonino Puglisi (Liotri On The Rocks); Master 3: Marco Motta (ASD Bike 1275); Master 4: Nicola Bruccoleri (ASD Privitera); Master 5: Fabio D’Amato (Team Melanzì Vittoria); Master 6: Alessandro Spampinato (König Factory Team); Master 7: Francesco Magazzù (Bike Marino Messina); Master Women 2: Ilaria Concu (Sicily Cyclist Hub); Master Women 5: Elizabeth Simpson (Mongibello MTB Team); Master Women 6: Carmela Mazza (Liotri On The Rocks); Junior Sport: Francesco Paternò (Sicily Bike Academy); Esordienti Donna 1° anno: Gloria Giarraffa (N.A.G. Palermo); Esordienti Donna 2° anno: Karla Scalia (Mongibello MTB Team); Allieve Donna 1° anno Flavia Maria Zuccarello (Mongibello MTB Team): Allieve Donna 2° anno: Sarah Lardizzone (KTM Academy Le Marmotte); Esordienti 1° anno: Alessio Sorrenti (Etna BFL Valverde); Esordienti 2° anno: Nicolò Guardo (Etna BFL Valverde; Juniores: Gianluca Spampinato (New Bike 2008 Racing Team); Juniores Donna: Giada Nunziatina Nascondiglio (Multicar Gruppo Amarù); E-Bike: Davide Fabiano Palella (Città di Santa Teresa); Elite: Alessio Mirabile (Special Bikers); Elite Donne: Elisa Stodiale (Madone Team Bike Sicilia); Under 23: Lorenzo Adamo (Nonsolobike); Under 23 Donne: Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice FCI).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.