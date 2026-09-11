Cross the Orange Palermo: sport, solidarietà e cultura nel cuore della città 13 Settembre 2026

di Press Service

11/09/2026

Il 13 settembre una passeggiata sportiva aperta a tutti trasformerà Palermo in un percorso di benessere, scoperta e partecipazione.

Domenica 13 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, le strade di Palermo ospiteranno la prima edizione di Cross the Orange Palermo, l’iniziativa ideata Orange palestre italiane and powered by Cross Cardio che unisce attività fisica, valorizzazione del territorio e solidarietà in un’esperienza accessibile e coinvolgente.

L’evento propone una passeggiata sportiva guidata attraverso alcuni luoghi suggestivi della città, alternata a momenti di allenamento funzionale condotti dai trainer Cross Cardio. Un modo nuovo per vivere Palermo, prendersi cura del proprio benessere e condividere i valori dell’inclusione e della partecipazione.





Cross the Orange è aperto a famiglie, sportivi, appassionati di fitness e a chiunque desideri riscoprire la città in movimento, senza che sia richiesto uno specifico livello di preparazione atletica.

“Lo sport può unire le persone, migliorare la qualità della vita e generare un impatto che va oltre la competizione. Con Cross the Orange vogliamo trasformare le strade di Palermo in uno spazio di benessere, inclusione e solidarietà, valorizzando allo stesso tempo la bellezza della città.”





Il programma

passeggiata sportiva guidata con attività di allenamento funzionale, adattabili ai diversi livelli di preparazione;

percorso urbano alla scoperta di luoghi e scorci significativi di Palermo;

momento conclusivo di condivisione dedicato ai partecipanti e al significato solidale dell’iniziativa.

Un evento che lascia il segno

Cross the Orange non è soltanto un’occasione per allenarsi: è un invito a vivere Palermo in modo attivo e consapevole, sostenendo una finalità benefica e contribuendo a rafforzare il legame tra sport e comunità.





Informazioni sull’evento

Data: Domenica 13 settembre 2026

Orario: 9:00–12:00

Ritrovo: Piazza Castelnuovo, Palermo

PERCORSO: Piazza Castelnuovo-Palestra Orange-Via Ruggero Settimo-Teatro Massimo-Piazza Verdi-Via Maqueda-Quattro Canti- Corso Vittorio Emanuele – Cattedrale – Palazzo Reale – discesa lato mercato – Ballarò – Piazza Bellini / Discesa dei Giudici – rientro nel centro – Piazza Verdi – Piazza Castelnuovo / Palestra Orange

Iscrizioni: https://crosscardio.com/cross-the-orange-palermo/

Contatti: 392 332 3931

Per partecipare e conoscere tutti i dettagli, visitare la pagina ufficiale dell’evento.

Luogo: VARIE VIE , Piazza Castelnuovo, Palermo Punto di ritrovo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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