La Segreteria Comunale dell’UDC di Palermo, per voce del Vice Segretario Regionale, On. Salvino Caputo, e del Responsabile Cittadino, Dott. Massimiliano Crapa, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l’insostenibile situazione in cui versa il quartiere di Via Cruillas, ormai da cinque mesi ostaggio di un cantiere fantasma per la realizzazione del collettore fognario.

La Crisi del Cantiere

Dopo la risoluzione del contratto con la precedente ditta per gravi inadempienze, l’avvicendamento con la nuova impresa incaricata non ha prodotto i risultati sperati. Ad oggi, si registra una quasi totale inattività da oltre tre settimane: la presenza di un numero irrisorio di operai e l’assenza di un cronoprogramma certo hanno di fatto congelato i lavori, lasciando la cittadinanza in uno stato di abbandono.

Sicurezza e Mobilità Compromesse

Il blocco di Via Cruillas, arteria vitale e unica via di collegamento del quartiere, ha generato una paralisi totale della circolazione. La chiusura stradale non solo congestiona le vie limitrofe, ma rappresenta un gravissimo pericolo per l’ordine pubblico: l’accesso ai mezzi di soccorso (ambulanze e vigili del fuoco) è pesantemente ostacolato, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti in caso di emergenza.

Allarme Igienico-Sanitario

Oltre al danno alla mobilità, la mancata ultimazione del collettore fognario espone la popolazione a seri rischi igienico-sanitari. Il pericolo di fuoriuscite di acque reflue e la potenziale contaminazione ambientale richiedono un intervento ispettivo immediato per scongiurare un’epidemia o danni permanenti alla salute pubblica.

Le Dichiarazioni

“Siamo di fronte a un esempio lampante di inefficienza amministrativa e gestionale che sta degenerando in una crisi sociale,” dichiarano l’On. Salvino Caputo e il Dott. Massimiliano Crapa. “Non è tollerabile che un intero quartiere resti murato a causa di ritardi burocratici o incapacità operative delle imprese. Chiediamo al Comune di Palermo e agli enti competenti un intervento di autorità.”

Le Richieste

L’UDC Palermo, facendosi portavoce dell’esasperazione dei residenti, chiede formalmente:

La ripresa immediata e continuativa dei lavori, se necessario attraverso l’istituzione di turni notturni e festivi.

Un monitoraggio costante da parte dei tecnici comunali per garantire il rispetto dei tempi di consegna.

La messa in sicurezza immediata dei percorsi alternativi per garantire il transito dei mezzi di soccorso.

Il partito si riserva di intraprendere ulteriori azioni nelle sedi opportune qualora non si registrasse un’immediata inversione di rotta per la tutela della comunità di Cruillas.

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