L’Italia sta vivendo una fase meteorologica fortemente contrastata, con un’anomalia climatica evidente tra Nord e Sud che sta per chiudersi bruscamente. In questo fine di aprile, le temperature hanno raggiunto valori tipicamente estivi, fino a 28°C al Centro-Sud, mentre il Nord resta sotto instabilità. Secondo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, la situazione cambierà radicalmente entro poche ore, proprio in coincidenza con la Festa dei Lavoratori.

Italia divisa: caldo estivo contro instabilità

Il quadro attuale mostra una Penisola letteralmente spaccata. Le regioni del Centro-Sud continuano a registrare condizioni di sole pieno e temperature ben sopra la media stagionale, con valori compresi tra 26 e 28°C. Un’anomalia che ha fatto parlare di “Estate d’Aprile”, una fase prolungata e fuori scala rispetto ai dati climatici tipici.

Al Nord, invece, la situazione è opposta. Qui dominano condizioni di variabilità accentuata, con temporali che si sviluppano sui rilievi e che tendono a estendersi verso le pianure, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, in particolare nelle aree a nord del Po.

Come cambia il meteo: aria fresca dai Balcani

La svolta è imminente. L’ingresso di correnti più fresche provenienti dai Balcani innescherà un deciso calo delle temperature su tutta la Penisola. Questo processo metterà fine al caldo anomalo anche al Sud, riportando condizioni più vicine alla norma stagionale.

Il cambiamento sarà accompagnato da rovesci sparsi, definiti “a macchia di leopardo”, che interesseranno soprattutto il Nord-Ovest e le regioni adriatiche. Si tratterà di fenomeni rapidi e localizzati, senza particolare intensità ma sufficienti a rimescolare le masse d’aria.

Primo Maggio: ritorno all’equilibrio termico

Gli effetti di questo rimescolamento atmosferico saranno pienamente visibili il Primo Maggio. L’Italia tornerà a una configurazione più omogenea dal punto di vista climatico, con sole diffuso e temperature stabilizzate attorno ai 22-23°C su gran parte del territorio.

Questi valori rappresentano un ritorno preciso nelle medie del periodo, dopo giorni caratterizzati da anomalie significative.

Permarranno tuttavia alcune condizioni di instabilità residua, soprattutto tra Calabria e Isole Maggiori, dove non si escludono acquazzoni isolati. Un altro elemento rilevante sarà il vento di Grecale, più intenso al Sud, capace di accentuare la sensazione di fresco.

Ponte del Primo Maggio: miglioramento progressivo

Dopo la fase di transizione, il ponte festivo proseguirà con condizioni in miglioramento. Il vento tenderà gradualmente ad attenuarsi e anche gli ultimi fenomeni instabili, inclusi quelli sulla Sicilia, si esauriranno.

Le temperature torneranno lentamente a salire, superando leggermente le medie stagionali. Al Nord si potranno nuovamente raggiungere i 25°C, ma senza eccessi.

Prossima settimana: nuove piogge e possibile neve

Le novità più rilevanti arriveranno all’inizio della prossima settimana. L’attenzione si sposterà nuovamente sul Nord Italia, dove sono previste precipitazioni diffuse e potenzialmente intense.

Se le attuali proiezioni verranno confermate, le piogge interesseranno inizialmente la Liguria per poi estendersi verso il Nord-Est. Si tratta di un peggioramento significativo, che potrebbe portare accumuli rilevanti.

In questo scenario emerge però anche un aspetto positivo: il possibile ritorno della neve sulle Alpi, almeno alle quote più elevate.

Ghiacciai alpini: una crisi ancora aperta

Le eventuali nevicate rappresenterebbero un contributo prezioso per i ghiacciai alpini, attualmente in condizioni critiche. Esiste infatti una percezione diffusa, ma fuorviante, secondo cui l’inverno appena trascorso sia stato particolarmente nevoso e risolutivo.

La realtà è diversa. I ghiacciai restano su livelli minimi storici, fortemente compromessi da periodi prolungati di temperature eccezionalmente elevate registrati tra marzo e aprile. Questo ha accelerato la fusione, vanificando gran parte degli accumuli nevosi.