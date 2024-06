GIANRICO CAROFIGLIO

Il prestigioso scrittore italiano Gianrico CAROFIGLIO, aprirà l’evento al Teatro Antico di Taormina, in data 8 Agosto 2024 ore 20.00, con un Reading Musicale “Il potere della gentilezza in Jazz”, accompagnato dai musicisti Dino Rubino e Piero Delle Monache.

GIANRICO CAROFIGLIO: Ex Magistrato, lo Scrittore Gianrico Carofiglio: “La gentilezza è più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza. Cioè un atto di coraggio. Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani.

Mi ha sempre affascinato l’idea che le parole – cariche di significato e dunque di forza – nascondano in sé un potere diverso e superiore rispetto a quello di comunicare, trasmettere messaggi, raccontare storie. L’idea, cioè, che abbiano il potere di produrre trasformazioni, che possano essere, letteralmente, lo strumento per cambiare il mondo.” [Gianrico Carofiglio]

PIERO DELLE MONACHE: Definito “uno dei dieci jazzisti del futuro” da GQ Magazine e riconosciuto “Eccellenza Nazionale”, Piero Delle Monache è un sassofonista e compositore che gira il mondo grazie alla musica. Classe 1982, ha suonato ai quattro angoli del pianeta, dalla Turchia al Giappone, dagli Stati Uniti alle principali capitali europee (tra queste Parigi, Bruxelles, Roma). In Africa ha invece tenuto una tournée organizzata da Fondazione Musica per Roma e il Ministero degli Esteri, toccando, con il suo quartetto, Addis Abeba, Nairobi, Maputo, Harare, Cape Town, Johannesburg e Libreville, spesso coinvolgendo musicisti del posto.

DINO RUBINO: Nel 1991, inizia a studiare pianoforte classico presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania, nel ’94 dopo aver visto suonare Tom Harrell, decide di iniziare a studiare la tromba abbandonando così lo studio del pianoforte classico, nel febbraio 2012 consegue la laurea in jazz al Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Nel corso degli anni, ha suonato in moltissimi Festival: Londra, Shangai, Portogallo, Belgrado, Venezuela, New York, Toronto, Sud America. Da diversi anni, Dino Rubino instaura una fruttuosa collaborazione con Paolo Fresu e la Tuk Music, etichetta del trombettista sardo, diventa quella con cui il pianista pubblica con continuità.













I GIPSY KINGS BY ANDRE’ REYES, in data 8 Agosto 2024 ore 22.00, Teatro Antico Taormina, in concerto, unica data in Italia del tour mondiale.

Leggenda della rumba, più di 30 anni di successi sul palco e 60 milioni di album venduti. André Reyes ha fondato i mitici Gipsy Kings e ora mantiene vivo il nome della band che ha reso popolare “Bamboleo” o “Djobi, Djoba”.

I Gipsy Kings di André Reyes, con la loro musica flamenco rumba influenzata dal pop, hanno venduto più di 60 milioni di copie. I loro primi singoli «Djobi Djoba», «Bamboleo» e «Baila Baila» erano popolari in tutto il mondo.

Il loro album Gipsy Kings è stato un grande successo in diversi paesi d’Europa, soprattutto in Francia, Italia, Inghilterra e Spagna e poi sono stati riconosciuti in tutto il mondo.

Il loro adattamento della canzone «Hotel California» faceva parte della colonna sonora originale del film «Il grande Lebowski», così come il loro adattamento della versione spagnola di «You’ve Got . A Friend in Me» per la colonna sonora originale del film Toy Story 3 (2010). André Reyes dei Gipsy Kings ha ricevuto il premio della Società dei Compositori di Francia «SACEM 2012».



ANDRE’ REYES



André Reyes, nato nel 1967 ad Arles, in Francia, è un membro fondatore dei Gipsy Kings, acclamati a livello internazionale. Con un viaggio musicale che dura da oltre tre decenni, André ha lasciato un segno indelebile nel mondo del flamenco, del pop e della musica latina.

Sette anni fa, André si è avventurato in un nuovo capitolo della sua carriera musicale fondando la sua band, giustamente chiamata “Gipsy Kings by André Reyes”. In questa entusiasmante impresa, collabora con la sua famiglia, inclusi suo figlio, nipoti e cugini che insieme, formano un ensemble dinamico che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo.

In particolare, André Reyes è il vincitore del Grammy Award Latino per il suo eccezionale contributo all’album “Savor Flamenco”, creato con la sua band originale Gipsy Kings. Questo riconoscimento attesta la sua genialità artistica e l’impatto duraturo della sua eredità musicale.

Come per un artista esperto, la passione di André per la musica lo ha portato in un viaggio in tutto il mondo, condividendo le ricche tradizioni della cultura gitana attraverso le sue emozionanti esibizioni. Sia sul palco con i Gipsy Kings sia alla guida del suo ensemble, André Reyes rimane una figura centrale nel vibrante arazzo della musica flamenca, incantando il pubblico e preservando il patrimonio musicale gitano per le generazioni a venire.



