Il SUNIA contesta la convocazione del tavolo permanente sul ponte sullo Stretto effettuata dal Comune di Messina. Dalla stessa nota di convocazione, infatti, emerge che l’Amministrazione comunale ha escluso dal tavolo proprio quelle realtà espressione dei cittadini che subirebbero maggiormente le conseguenze dell’eventuale realizzazione dell’opera.

L’Avv. Claudio Vallone, Segretario del SUNIA Messina, dichiara: “denota una grave mancanza da parte dell’Amministrazione comunale l’omessa convocazione del SUNIA Messina al tavolo, così come di tanti altri soggetti la cui presenza è imprescindibile. Tra i vari aspetti da affrontare uno dei principali è rappresentato dall’impatto che avrebbe l’opera nella nostra città in riferimento alla già conclamata emergenza abitativa in atto”.

Vallone continua: “non solo ad oggi non v’è chiarezza in merito ai criteri di indennizzo degli espropriandi, ma nessuno si sta realmente occupando del fatto che i destinatari di esproprio dovranno reperire un altro immobile. Un problema che non riguarderebbe esclusivamente la zona nord della città e l’area di Capo Peloro, ma anche la zona Sud, nelle aree di Contesse e zone limitrofe, nelle quali insistono anche numerosi alloggi popolari.

Temi questi che il tavolo tecnico non potrà non affrontare”.

I 13 miliardi e mezzo di euro, necessari per l’opera, potrebbero essere utilizzati per migliorare davvero le condizioni di vita di chi abita il nostro territorio, pensando insieme politiche abitative pubbliche sul lungo termine che migliorino veramente la nostra città.

Oltre al danno la beffa, senza ancora un progetto esecutivo approvato, la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink hanno sottoscritto un contratto che, tra l’altro, introduce penali anche per la parte pubblica, nel caso di mancata realizzazione dell’opera.

Il Segretario del Sunia Messina, conclude: “forniremo supporto tecnico e legale a chi avrà bisogno di assistenza in merito agli espropri connessi al ponte sullo stretto.

E rimaniamo in attesa di un cambio di rotta del Comune avuto riguardo all’allargamento del tavolo tecnico a tutti soggetti ad oggi esclusi”.





