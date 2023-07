“Tajani ha ragione quando dice che non si tratta di rifare la Dc, perché la Dc c’è già, è in fase di crescita e gode di ottima salute” lo dicono in una nota Totò Cuffaro e Francesca Donato, rispettivamente segretario nazionale e vice presidente della Democrazia Cristiana, commentando le parole del nuovo segretario di Forza Italia al Corriere della Sera.

Per il leader della rinata Dc e la parlamentare europea “il riconoscimento di Tajani del ruolo della Dc nella storia e nella vita politica del Paese è un primo passo importante che può costituire la necessaria premessa per un dialogo costruttivo tra quelle realtà che hanno in animo di rafforzare il centro e di contribuire a far vincere i valori democratici cristiani e del Partito Popolare Europeo”.

“La Dc nuova c’è ed è pronta a confrontarsi per allargare e rafforzare l’area moderata” concludono Cuffaro e Donato.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.