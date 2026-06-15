Dopo un periodo di silenzio creativo e ricerca personale, TARANTINO torna sulla scena musicale con “Cuore a pezzi”, il nuovo singolo disponibile da giovedì 18 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali per Believe Music Italy.

Il brano segna una nuova fase artistica per il cantautore indie pop, che sceglie di raccontare la complessità dei sentimenti attraverso una scrittura intensa e profondamente evocativa. “Cuore a pezzi” esplora le tracce lasciate dall’amore quando una relazione finisce, soffermandosi su quella sottile linea che separa il ricordo dalla dipendenza emotiva, il desiderio di lasciar andare dalla necessità di continuare a credere nei sentimenti. La canzone si sviluppa come un viaggio interiore in cui immagini naturali e simboliche si intrecciano per dare voce alla fragilità umana. Il mare, elemento centrale del racconto, diventa lo specchio delle emozioni: uno spazio sconfinato e mutevole dove convivono speranza, malinconia e resistenza. In questo scenario prendono forma istantanee poetiche che accompagnano l’ascoltatore lungo un percorso fatto di assenze, attese e tentativi di rinascita.





Alla base del brano si percepisce anche un’importante suggestione letteraria: il senso di perseveranza e lotta contro le avversità richiama l’immaginario de Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Come il protagonista del celebre romanzo affronta il mare nonostante la fatica e le sconfitte, così la voce narrante di “Cuore a pezzi” sceglie di non smettere di amare, accettando il rischio e il dolore che ogni sentimento autentico porta con sé.

Musicalmente, il singolo unisce atmosfere intime e contemporanee, valorizzando una scrittura capace di trasformare un’esperienza personale in un racconto universale. Il risultato è una ballata pop dal forte impatto emotivo, in cui vulnerabilità e consapevolezza convivono in equilibrio. Con questo nuovo lavoro, TARANTINO inaugura ufficialmente il proprio ritorno discografico, presentando un’identità artistica più matura e definita. Un percorso che affonda le radici nel cantautorato italiano ma guarda con decisione alle sonorità del pop moderno, confermando la volontà dell’artista di trasformare il proprio vissuto in musica capace di parlare a una nuova generazione di ascoltatori.





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BIO:

TARANTINO è un cantautore indie pop che fonde un cantautorato ricco di immagini a sonorità moderne senza mai perdere la propria impronta personale. Esordisce nel 2019 con i singoli “Una vita al var” e “Aurora”, ottenendo riscontri significativi tra cui la segnalazione su Billboard Italia e il passaggio radiofonico su Radio Deejay nel programma di Fiorello. Parallelamente all’attività di studio, si distingue nell’attività live, condividendo il palco dell’ALCART con i Pinguini Tattici Nucleari.





Dopo una pausa dedicata alla ricerca personale e alla maturazione compositiva, TARANTINO torna nel 2026 con il nuovo inedito “Cuore a Pezzi”. Il progetto si presenta oggi con un sound più consapevole, che unisce la sensibilità tipica del cantautorato italiano alle dinamiche del pop contemporaneo, sancendo ufficialmente il ritorno sulle scene di un artista che ha trasformato il proprio vissuto in un nuovo, vibrante linguaggio sonoro.

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