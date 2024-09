Canoa Polo al rush finale con i play off scudetto a Cagliari.

Ginnastica ritmica e Scherma al via

Settimane di fermento in casa Cus Catania con alcune sezioni che si avviano a completare la propria stagione agonistica e altre che invece si apprestano a cominciarla. Proprio nel mese in cui sono ripresi i corsi del Centro di avviamento sportivo. È dei giorni scorsi, l’apertura della restaurata sala scherma del PalaArcidacono dotata di innovativo sistema di elettrificazione e il potenziamento delle pedane e la promozione in serie A argento delle ragazze dell’Atletica.

28/29 SETTEMBRE: BATTUTE FINALI DELLA STAGIONE DELLA CANOA POLO

Nel prossimo week end, alcune sezioni sono impegnate in gare e manifestazioni importanti.

Rush finale per la Canoa Polo che nell’ultimo fine settimana di settembre vivrà il clou della stagione con la formazione cusina che si è qualificata ai playoff scudetto avendo chiuso la regular season al sesto posto.

Nello specchio d’acqua della Calata dei Trinitari a Cagliari la squadra guidata dal tecnico Fabio Sauro disputerà i quarti di finale del campionato maschile di serie A, affrontando l’Idroscalo Club in un incontro al meglio delle tre partite.

In caso di vittoria, il Cus Catania se la vedrà con la vincente tra Canottieri Ichnusa e Circolo Nautico Posillipo.

Anche la semifinale si disputerà al meglio delle tre partite.

Si parte sabato 28 con le sfide valide per accedere alle semifinali.

L’AVVIO DELLA STAGIONE AGONISTICA PER GINNASTICA RITMICA E SCHERMA

Sabato 28 settembre a Palermo si inaugura la stagione della Ginnastica ritmica con la 1° prova silver LD – LE. Sarà il battesimo per iniziare al meglio l’anno sportivo e porre le basi per difendere i titoli conquistati qualche mese fa a chiusura del Campionato italiano di ginnastica ritmica, dalla dodicenne Graziana Amenta che si è imposta nella specialità del cerchio vincendo l’oro nell’individuale LC2 categoria Allieve 4; e dalla tredicenne Beatrice La Spina, bronzo nel corpo libero ottenuto nelle gare individuali LB.

Avvio di stagione anche per la Scherma che domenica 29 settembre a San Cataldo, vedrà impegnati molti schermidori e schermitrici per la 1° prova di Qualificazione Regionale Assoluti. Gara che per alcuni degli atleti presenti, sarà un buon banco di prova per affrontare al meglio le prove del Circuito Europeo Cadetti di spada maschile e femminile in programma il 5 e il 6 ottobre al PalaVesuvio di Napoli, dove i cusini saranno impegnati sia in competizioni individuali che a squadre.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.