Con il tema “Art. 13 Costituzione – Prevenzione Cyber-bullismo nei plessi scolastici, rispetto e tutela della persona”, tenuto dalla prof.ssa Elisa Colletti dell’Università degli studi di Palermo, si è svolto il terzo incontro del progetto “Costituzione, legalità e memoria condivisa” organizzato dalla Uir Palermo in collaborazione con Libera nell’ambito del progetto Università Diffusa presso i locali di Libera territoriale Palermo, in via Castelnuovo 13.

L’incontro è stato aperto, nel pomeriggio di martedì 3 novembre, dal vicepresidente regionale della Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, cav. Nicola Barretta, che ha voluto ricordare con un minuto di silenzio i nostri militari caduti in Bosnia-Erzegovina, nella missione operativa fuori area EUROFOR Althea; alla presenza dei tutor dell’UIR-Pa, ing. Gennaro Grimaudo e la prof.ssa Angela Monteverde, la prof.ssa Colletti, capoprogetto, ha svolto la sua relazione nella prima parte dell’incontro mentre la dott.ssa Clara Triolo, Libera Palermo, ha introdotto il familiare di una vittima di mafia Nino Morana Agostino, nipote del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castellucci, incinta, uccisi a Carini il 5 agosto 1989.





L’intervento di Nino Morana Agostino è stato pieno di particolari ed ha ricostruito la storia che ha commosso tutti, evidenziando l’amore e il sacrificio di Ida Castellucci, che tentò fino all’ultimo di aiutare il marito. Anche i genitori del poliziotto Nino Agostino con il loro impegno divennero, per il loro coraggio, simboli di antimafia (il padre viene ricordato per la lunga barba bianca incontaminata, tagliata ideale promessa di giustizia).

Nino Agostino, come si ricorderà, fu tra i poliziotti che rinvennero il tritolo all’Addaura, sventando l’attentato ai danni del giudice Giovanni Falcone.

Il nipote Nino Morana Agostino è custode della memoria ed ancora oggi è alla ricerca della piena verità, veicolando la memoria di Nino Agostino, Ida Castelluccio e dei nonni Vincenzo Agostino e Augusta Schiera.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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