Il convegno si rivolge a professionisti impegnati nella protezione digitale e nella promozione di tale tematica in ambito pubblico, scolastico e aziendale. Tra i temi affrontati: Sicurezza e protezione dei dati, Prevenzione del cyberbullismo e responsabilità digitale, Collaborazione e innovazione per una trasformazione digitale sicura e resiliente.

L’evento si terrà in presenza e sarà anche trasmesso online sui nostri principali canali social. Gli interventi potranno essere seguiti in streaming e sarà possibile partecipare alle sessioni interattive in diretta, inviando domande e commenti attraverso le piattaforme digitali ufficiali.

INFO E CONTATTI

amministrazione.palermo@ismed.cnr.it – www.ismed.cnr.it

DOVE e QUANDO

Mercoledì 27 Novembre ore 09:00 – Aula Magna Università LUMSA

Luogo: Aula Magna Università LUMSA, Via Filippo Parlatore, 65, PALERMO, PALERMO, SICILIA

