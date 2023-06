Dal 2 al 4 Giugno 2023, a Terrasini, si svolgerà l’ “Open days nazionale delle Scuole di Specializzazione Italiane in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica”.

L’evento informativo, organizzato da UNIPA, con la responsabilità scientifica della professoressa Adriana Cordova, direttrice del Dipartimento di Chirurgia del Policlinico, e Francesca Toia, per la prima volta in Italia, si rivolge agli studenti in Medicina e Chirurgia e tutti gli aspiranti specializzandi in Chirurgia Plastica, con lo scopo di guidarli nella scelta della specialità e della sede.

È prevista sia la partecipazione in presenza che da remoto.

Durante l’evento sono previsti: la presentazione di tutte le 19 Scuole di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica Italiane; incontri con i docenti universitari che presenteranno i percorsi didattici, gli ambiti di ricerca, l’organizzazione delle reti formative e gli obiettivi da raggiungere durante il periodo di formazione; momenti di confronto informali con gli specializzandi delle diverse scuole italiane, che presenteranno anche la propria attività scientifica

Link per iscrizioni: https://www.opendayschirplas.it/#iscriviti

