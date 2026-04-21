Prende il via domani, martedì 22 aprile, all’Ospedale Ingrassia di Palermo l’(H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS, iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione e alla medicina di genere. Fino al 29 aprile, il nosocomio di Corso Calatafimi offrirà un articolato programma di servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi rivolti alla popolazione femminile, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai percorsi di diagnosi precoce e diffondere maggiore consapevolezza sui temi della salute.





Il programma si apre domani con visite geriatriche, affiancate da uno sportello di supporto psicologico rivolto alle pazienti e ai caregiver, mentre nei giorni successivi proseguiranno le attività informative e la distribuzione dei kit per lo screening del tumore del colon-retto.

Momento centrale della settimana sarà giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 16, quando nello spazio antistante l’ingresso principale dell’ospedale saranno attivi i camper dell’Open Day della prevenzione. I cittadini potranno accedere liberamente agli screening per il tumore della mammella, del colon retto e del collo dell’utero, oltre a screening audiometrico, controlli per le malattie sessualmente trasmesse, attività di donazione del sangue e consulenze psicologiche.





Sempre nella giornata del 23 aprile sono in programma counselling ostetrico dedicato al benessere del pavimento pelvico, incontri informativi sulla sessualità in menopausa, infopoint su malattie sessualmente trasmesse, contraccezione ed endometriosi.

Particolarmente significativo anche l’appuntamento del 28 aprile con “Cuore di Donna”, iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare che prevede momenti di confronto tra specialisti e cittadinanza, screening del rischio individuale e, nel pomeriggio, visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi per le pazienti prenotate.





Tutte le prestazioni sono gratuite. Per alcune attività è prevista la prenotazione tramite email all’indirizzo settimanadellasaluteingrassia@gmail.com.

Tutte le prestazioni, invece, dell’Open day di giovedì 23 aprile sono con accesso libero e senza prenotazione.

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