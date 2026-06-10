L’eccellenza italoamericana, il valore della formazione e il dialogo tra Italia e Stati Uniti sono stati al centro della 37ª edizione del National Education & Leadership Awards Gala della Sons of Italy Foundation, andato in scena il 28 maggio al Ronald Reagan Building & International Trade Center di Washington.

Protagonista dell’edizione 2026 è stata la Regione Umbria, insignita del riconoscimento di “Region of Celebration”, simbolo di un legame culturale e istituzionale che continua a rafforzare i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. Alla serata hanno preso parte l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci e la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che hanno sottolineato il ruolo della cultura, della lingua e delle tradizioni italiane nella costruzione delle nuove generazioni.





Nel corso dell’evento sono stati premiati esponenti di spicco del mondo accademico, imprenditoriale e filantropico per il loro contributo alla comunità italoamericana. A rendere ancora più prestigiosa la serata, le esibizioni del tenore Christopher Macchio e del presentatore Sal “The Voice” Valentinetti.

Momento particolarmente significativo è stato il riconoscimento dei borsisti 2026 della Sons of Italy Foundation. In un anno record per numero di candidature, la Fondazione ha assegnato oltre 220 mila dollari in borse di studio a studenti universitari e post-laurea di origine italiana, confermando il proprio impegno a sostegno del merito e dell’istruzione.





Da oltre sessant’anni, la Sons of Italy Foundation investe nella crescita delle nuove generazioni e nella promozione del patrimonio culturale italiano, contribuendo a consolidare uno dei ponti più solidi e duraturi tra Italia e Stati Uniti.

Presente a Washington L’OSDIA Palermo, presieduta da Tiberio Mantia, che ha ben rappresentato la Sicilia al prestigioso NELA Gala.

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