Dopo l’esordio d’impatto con “Solo un terrone”, The Sierto torna con “800A”, il nuovo singolo uscito 27 marzo 2026 per l’etichetta romana Alea Iacta Lab. Un brano trap diretto e senza filtri, come nel suo stile, che mescola italiano e dialetto siciliano per raccontare le contraddizioni sociali (e social) dell’Italia di oggi.

In “800A” l’artista mette al centro il divario tra chi nasce e cresce al Sud, chi è costretto a emigrare al Nord e chi vive nelle grandi città italiane. Tra immagini di vita quotidiana e barre taglienti si mette a nudo la realtà siciliana: difficoltà, differenze, fino alla denuncia più dura sul polo industriale siracusano, il “Quadrilatero della morte”.





Il ritornello racchiude lo sfogo dell’artista dietro la sigla “800A”, che nasconde il significato provocatorio di “SUCA”. Troppo volgare? Forse. Ma i siciliani sanno che quando ci vuole, ci vuole.

«Dopo aver usato la parola terrone nel primo singolo, questa volta ho scelto 800A per dire le cose come stanno», racconta The Sierto. «È uno sfogo, ma anche un modo per raccontare la realtà sociale della mia terra».

Con “800A”, The Sierto continua a trasformare esperienze personali e critica sociale in un racconto crudo e autentico, portando nella scena trap una voce che parte dalla Sicilia ma parla a tutta una generazione.

Luogo: SICILIA

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