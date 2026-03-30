Anche quest’anno si rinnova da Palermo un forte e accorato appello per la pace nel mondo. L’iniziativa è promossa dai Padri Camilliani e dalla Venerabile Confraternita di Maria Santissima Addolorata degli Invalidi e Mutilati di Guerra, storica realtà fondata nel 1925.



In occasione del Venerdì Santo, il prossimo 3 aprile, la solenne processione dell’Addolorata e del Cristo Morto attraverserà le principali vie del centro storico cittadino. Il corteo vivrà uno dei suoi momenti più significativi alle ore 18.00 ai Quattro Canti, con l’omaggio floreale a nome della cittadinanza reso dal sindaco, Roberto Lagalla.





Il cammino proseguirà fino alle 21.30, quando la processione sosterà presso il Sacrario dei Caduti in via Scarlatti, nei pressi del Teatro Massimo. In questa cornice si terrà un profondo momento di preghiera corale, invocando la fine dei conflitti che minacciano l’umanità, dal Medio Oriente all’Ucraina.

L’animazione liturgica sarà curata da Padre Salvatore Pontillo, Superiore dei Padri Camilliani di Palermo, e da Don Giuseppe Di Giovanni, Parroco di Santa Maria della Pietà alla Kalsa e Rettore del Santuario di Santa Teresa. Alla cerimonia prenderanno parte autorità religiose, civili e militari.



A conclusione della sosta, è previsto l’omaggio floreale al Cristo Morto e alla Vergine Addolorata da parte di Vincenzo Bellia, Presidente dell’Associazione Nazionale degli Invalidi e Mutilati di Guerra. Successivamente, i simulacri faranno il loro ingresso presso la Caserma dei Vigili del Fuoco per un breve e raccolto momento di preghiera finale.

Luogo: Via Scarlatti , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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