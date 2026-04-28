Sarà una giornata di festa dedicata al mototurismo e non solo, quella che si svolgerà a Siracusa presso il Foro Italico dall’1 al 3 maggio 2026.

Stiamo parlando del Meeting nazionale Siracusa organizzato da Moto Guzzi World Club & Aquile Aretusee che per l’occasione incontrerà l’Aipd sezione di Siracusa.

<<Ringrazio a nome di tutto il Cda dell’associazione e di tutti i soci Aipd sezione di Siracusa, i Cavalieri Guzzisti e l’associazione Aquile Aretusee con il suo presidente Gianfranco Gianchino e i soci Tiziana Aliotta e Gaetano Galiffi, per la sensibilità avuta nei nostri confronti, promuovendo una raccolta fondi che consentirà lo svolgimento delle attività con i nostri soci e le nostre socie, mirate al miglioramento e alla crescita delle loro autonomie e della loro creatività. Il 1 maggio in particolare sarà un giorno da ricordare, anche perché saranno presenti i nostri soci e le nostre socie che, insieme agli operatori e ai professionisti che li seguono nei progetti che stiamo realizzando, esporranno i loro quadri e faranno vedere quanto sia importante sviluppare nel quotidiano tutta una serie di attività pensate e strutturate per il raggiungimento delle autonomie>> .





Chi parla è Simona Corsico, presidente dell’Aipd sezione di Siracusa a cui fanno eco le parole del presidente Gianchino: <<Noi portiamo a Siracusa un evento prestigioso che il 1 maggio avrà una valenza ancora più marcata, perché faremo sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno ad un’associazione del terzo settore che si occupa di persone con disabilità e in particolare con la sindrome di Down e che quotidianamente deve affrontare delle sfide non indifferenti. Noi ci siamo e siamo ben felici di comunicare che abbiamo già iscritti all’evento più di 400 partecipanti provenienti da tutta Italia, ma anche da Malta, dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia>>.

Non resta che darsi appuntamento giorno 1 maggio al Foro Italico dalle ore 9:30 come da locandina allegata, per festeggiare tutti insieme un evento unico che mette insieme ciò che ha come comune denominatore la vita come circolarità e non come steccati e barriere divisorie

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