Sarà una festa per tutti e per tutte, ragusani, visitatori e turisti questa sedicesima edizione di A Tutto Volume. Ragusa, dal mare al centro storico, torna ad essere un palcoscenico a cielo aperto che ospita le scrittrici e gli scrittori più amati dal pubblico. Il programma di quest’anno, che spazia dalla letteratura alla scienza, dall’arte al teatro, dalla musica ai nuovi linguaggi avrà come evento eccezionale l’inaugurazione della mostra dedicata a tutta la produzione scritta, italiana e straniera, del maestro Andrea Camilleri. L’inaugurazione della mostra aprirà la nuova edizione del Festival. Saranno quattro giorni di incontri, spettacoli, lezioni e dibattiti che occuperanno gli incantevoli spazi della città siciliana coinvolgendo un pubblico ogni anno più numeroso, che ha fatto di A Tutto Volume un punto di riferimento e appuntamento fisso della cultura contemporanea. Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, rinnova il suo sostegno ed entusiasmo per il Festival: «Portare per quattro giorni le parole nelle piazze barocche, poggiarle in riva al mare per fare venire ancora più voglia di andarle a trovare, a leggerle, lì dove meglio stanno: su un buon libro. A Tutto Volume è una festa che celebra una delle azioni più difficili nella realtà di oggi: approfondire. In un mondo dove tutto è fugace e ha durata e battute limitate, questo festival ci restituisce il piacere di ascoltare, di dialogare, di comprendere in un grande e lungo momento di piazza, per poi proseguire ogni spunto di riflessione nell’intimità della lettura. Sarà un’edizione tutta da scoprire, una Ragusa tutta da sfogliare, e viceversa.» A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate. Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura. Come racconta Alessandro Di Salvo, Direttore Artistico del Festival, questa edizione si rinnova con delle novità: «A Tutto Volume si è affermato come anima culturale di Ragusa. Anche quest’anno ospiteremo grandi nomi nazionali e internazionali della narrativa, della saggistica e del giornalismo. Per questa edizione avremo anche delle novità che ci rendono particolarmente felici: un approfondimento dedicato al maestro Andrea Camilleri, scrittore carissimo alla nostra terra di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita, e un programma interamente dedicato ai più piccoli nel centro storico della città. Due iniziative che arricchiranno un programma già variegato, pensato per lettori, turisti e appassionati. È un privilegio portare nella provincia più lontana dalle grandi città italiane un’occasione di condivisione e socialità con un programma culturale di grande spessore e rivolto a tutte le generazioni.»

