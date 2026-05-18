Prenderà il via il 20 maggio 2026 la seconda edizione del Festival S.U.D., manifestazione organizzata dal Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo.

L’apertura avverrà al cinema De Seta alle 9.30 con i saluti di Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e di Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo. Seguirà un dialogo dal titolo “Quale umanità?” tra il cardinale Matteo Maria Zuppi e la direttrice del dipartimento Culture e Società Valentina Favarò.

Per il 2026, l’acronimo S.U.D. assume il significato di Storie, Umanità, Dialoghi, tre parole che esprimono il carattere della manifestazione: uno spazio aperto di confronto, partecipazione e riflessione, pensato per mettere in dialogo l’Università con la Città e con il territorio.

Il Festival, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2026 al Cre.Zi Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà animato da dibattiti, confronti, talk e tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, della politica e della società civile, in dialogo con i docenti del Dipartimento. Al centro della manifestazione ci saranno temi legati alla contemporaneità, alle trasformazioni sociali e culturali, alle dinamiche globali e alle sfide che attraversano il presente.

Per tre giorni, fino alla chiusura in musica di venerdì 22 maggio, il Festival proporrà attività rivolte a studenti e studentesse nelle ore mattutine e alla comunità tutta nei pomeriggi e nelle sere. L’obiettivo è creare un ponte tra Università e città, sperimentando linguaggi e forme di comunicazione capaci di favorire il dialogo, la partecipazione e la condivisione di esperienze e prospettive.

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