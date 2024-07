Il Teatro amatoriale e le Compagnie siciliane tornano ad essere protagoniste sul palcoscenico di Piazza XX Settembre, nel centro storico di Canicattini Bagni, in occasione della 3° edizione del Premio Teatro Amatoriale “Città di Canicattini Bagni” promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con le Compagnie teatrali canicattinese Le Maschere e Il Sipario, e il riconoscimento della FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatoriale.

Un programma di cinque giorni, dal 9 al 13 luglio 2024, inserito nel ricco cartellone degli eventi estivi del 21° Festival del Mediterraneo che da luglio a settembre, con appuntamenti di rilevo nazionale e internazionale con tanta musica, teatro, danza, cultura, tradizioni, sagre dei sapori iblei, accoglienza e inclusione, animano e vivacizzano l’estate di Canicattini Bagni, richiamando il pubblico delle grandi occasioni e migliaia di visitatori, facendo registrare il pienone di prenotazioni nelle strutture ricettive cittadine.

«Si rinnova quest’anno la lunga tradizione teatrale della nostra città – dichiarano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Sebastiano Gazzara -. Quattro giorni di rap-presentazioni ed una serata di gran galà per l’assegnazione dei premi nel suggestivo scenario del nostro centro storico, in Piazza XX Settembre, con protagoniste le più importante Compagnie teatrali siciliane. Una programmazione di eccellenza che sin dalla prima edizione condividiamo e realizziamo in collaborazione con le nostre due Compagnie cittadine, Le Maschere e il Sipario, che ringraziamo, e che siamo sicuri il numeroso pubblico che ogni anno approda a Canicattini Bagni saprà apprezza-re».

Si inizia il 9 luglio, ore 21:00, con “L’area del continente” di N. Martoglio e la Compagna Artefatti di Palazzolo Acreide;

10 luglio, ore 21:00, “Il mercante di Venezia” di Bottaro e Firullo messo in scena dalla Compagna Co.mi.ca di Siracusa;

11 luglio, ore 21:00, “Un fidanzato per mia suocera” di G. Allotta con la Compagna Amici del Teatro di Solarino;

12 luglio, ore 21:00, “Il ritorno di Diabolik” di G. Speciale messo in scena dal Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta;

13 luglio, ore 21:00, Serata finale di Premiazione presentata dalla giornalista Oriana Vella con gli interventi musicali di “Gabriella Acoustic Trio”.

