Un’opportunità formativa che si tiene proprio nel nostro Campus: il GNU/Linux Meeting 2026, sabato 28 marzo al Teatro Gregotti (Edificio 17, Viale delle Scienze, Palermo).

Si tratta di un convegno tecnico con 25 anni di storia, dedicato a Linux, Intelligenza Artificiale, IoT e Open Source.

a sessione pomeridiana è completamente GRATUITA e aperta a tutti.

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SESSIONE MATTUTINA — ore 9:00

GRATUITA E APERTA A TUTTI

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09:00 — Saluti istituzionali

Vincenzo Di Dio, Presidente Ordine Ingegneri Palermo





09:30 — Claude per il networking

Vincenzo Virgilio

Applicazioni pratiche dei modelli AI nelle reti e nelle infrastrutture





10:00 — Oltre il fine-tuning: Modelli a manetta con vLLM

Fabrizio Soppelsa

Deployment avanzato di Large Language Models in produzione





10:40 — L’illusione del pensiero negli LLM

Gabriele La Milia

Pensiero critico sull’AI: cosa sanno davvero fare i modelli linguistici?





11:20 — Il cubo di Rubik ci rende intelligenti?

Gabriele Lo Cascio

Problem solving, algoritmi e intelligenza artificiale a confronto





12:00 — DataCenter: l’effetto sul territorio

Danilo Lo Bello

Impatto ambientale, energetico e socioeconomico dell’infrastruttura digitale





13:15 — Dibattito aperto

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SESSIONE POMERIDIANA — ore 15:00

GRATUITA E APERTA A TUTTI

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15:00 — Il tempo nell’era dell’intelligenza artificiale

Daniele Mondello

Come l’AI sta ridisegnando i tempi e i metodi del lavoro intellettuale





15:40 — Modelli Open per lo sviluppo del codice

Francesco Passantino

Strumenti open source per la generazione e revisione automatica del codice





16:20 — Claude per un cuore pediatrico

Vincenzo Virgilio

AI applicata alla medicina: un caso reale di supporto diagnostico





17:00 — Simulazione di workflow robotici

Michael Giuseppe Aglieri

Progettazione e simulazione di sistemi robotici multi-agente





17:40 — Framework Multi-Agentico No-Code

Gabriele Richiusa

Orchestrazione di agenti AI senza scrivere codice: architetture e applicazioni

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PERCHÉ VALE LA PENA VENIRE

Questo convegno non è solo per chi lavora già nel settore, perché:

• I temi trattati — LLM, robotica, AI applicata, open source — sono al centro delle offerte di lavoro e dei dottorati di ricerca di oggi

• Gli speaker sono professionisti e ricercatori attivi, non solo accademici: portano casi reali

• È un’occasione per fare networking con la comunità tech siciliana

Luogo: Teatro Gregotti, Viale delle scienze, palermo

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