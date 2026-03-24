Un’opportunità formativa che si tiene proprio nel nostro Campus: il GNU/Linux Meeting 2026, sabato 28 marzo al Teatro Gregotti (Edificio 17, Viale delle Scienze, Palermo).
Si tratta di un convegno tecnico con 25 anni di storia, dedicato a Linux, Intelligenza Artificiale, IoT e Open Source.
a sessione pomeridiana è completamente GRATUITA e aperta a tutti.
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SESSIONE MATTUTINA — ore 9:00
GRATUITA E APERTA A TUTTI
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09:00 — Saluti istituzionali
Vincenzo Di Dio, Presidente Ordine Ingegneri Palermo
09:30 — Claude per il networking
Vincenzo Virgilio
Applicazioni pratiche dei modelli AI nelle reti e nelle infrastrutture
10:00 — Oltre il fine-tuning: Modelli a manetta con vLLM
Fabrizio Soppelsa
Deployment avanzato di Large Language Models in produzione
10:40 — L’illusione del pensiero negli LLM
Gabriele La Milia
Pensiero critico sull’AI: cosa sanno davvero fare i modelli linguistici?
11:20 — Il cubo di Rubik ci rende intelligenti?
Gabriele Lo Cascio
Problem solving, algoritmi e intelligenza artificiale a confronto
12:00 — DataCenter: l’effetto sul territorio
Danilo Lo Bello
Impatto ambientale, energetico e socioeconomico dell’infrastruttura digitale
13:15 — Dibattito aperto
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SESSIONE POMERIDIANA — ore 15:00
GRATUITA E APERTA A TUTTI
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15:00 — Il tempo nell’era dell’intelligenza artificiale
Daniele Mondello
Come l’AI sta ridisegnando i tempi e i metodi del lavoro intellettuale
15:40 — Modelli Open per lo sviluppo del codice
Francesco Passantino
Strumenti open source per la generazione e revisione automatica del codice
16:20 — Claude per un cuore pediatrico
Vincenzo Virgilio
AI applicata alla medicina: un caso reale di supporto diagnostico
17:00 — Simulazione di workflow robotici
Michael Giuseppe Aglieri
Progettazione e simulazione di sistemi robotici multi-agente
17:40 — Framework Multi-Agentico No-Code
Gabriele Richiusa
Orchestrazione di agenti AI senza scrivere codice: architetture e applicazioni
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PERCHÉ VALE LA PENA VENIRE
Questo convegno non è solo per chi lavora già nel settore, perché:
• I temi trattati — LLM, robotica, AI applicata, open source — sono al centro delle offerte di lavoro e dei dottorati di ricerca di oggi
• Gli speaker sono professionisti e ricercatori attivi, non solo accademici: portano casi reali
• È un’occasione per fare networking con la comunità tech siciliana
Luogo: Teatro Gregotti, Viale delle scienze, palermo
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