



DOMENICA 1° novembre alle 11,25 su RAI 3 torna “da Nord a Sud Il MEDITERRANEO”





Studiare un Islam lontano da estremismi e fondamentalismi. La puntata parte da scuola per guide religiose in Marocco aperta anche alle donne.

Quindi in Francia per ascoltare le ragioni degli studenti che scendono per strada. Conosceremo i loro sforzi per arginare le violenze e le strumentalizzazioni politiche

Ritorneremo a Ceuta dove non si è ancora conclusa l’emergenza minori tra i migranti arrivati. Ci sono bambini che il governo di Madrid e varie sigle del sociale vogliono tutelare dai rischi della povertà e dagli abusi sessuali

E ancora nel Parco della Maddalena dove le magie della natura si incrociano con pagine di storia del Risorgimento





Ritornano in questo ciclo anche gli #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

“da Nord a Sud / il Mediterraneo” è una rubrica della Tgr. Direttore Roberto Pacchetti, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio, grafica di Emanuele Guida e edizione di Antonio Prestigiacomo. Ha collaborato Nicola Alosi





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