Il romanzo La Tinta della Vita è Verde, opera d’esordio dello scrittore palermitano Giuseppe Cusimano, compie un passo decisivo verso la trasposizione audiovisiva. Nei giorni scorsi l’autore ha infatti avviato, insieme a Serafilms.it, ed in collaborazione con la RAP, la realizzazione di un concept video destinato a diventare la base narrativa e visiva per lo script di una fiction indipendente.



Il progetto nasce con l’obiettivo di esplorare le potenzialità cinematografiche del romanzo, che affronta temi sociali e umani legati alla città e ai suoi ritmi quotidiani. La RAP, azienda che gestisce i servizi ambientali del capoluogo, ha aderito con immediatezza, offrendo mezzi, spazi e supporto logistico per le riprese.





Il concept audiovisivo rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio: non solo fungerà da base creativa per la futura fiction, ma sarà utilizzato anche come materiale promozionale nelle prossime presentazioni del libro, accompagnando l’autore negli incontri con lettori e realtà culturali locali.

Alle riprese hanno partecipato diversi interpreti e tecnici del panorama palermitano:





* Chiara Gammino e Giada Gammino, che hanno dato volto al personaggio di Lucia Maddalena Aragona

* Michele Caccamisi, nel ruolo di netturbino alla guida del camion

* Andrea Randazzo, collega netturbino

* Serafino, operatore e tecnico polivalente, responsabile della parte tecnica del set

Un progetto che unisce letteratura, impegno civile e creatività, e che punta a trasformare una storia nata sulla pagina in un racconto capace di raggiungere un nuovo pubblico.

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